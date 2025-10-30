हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीHalloween 2025: हैलोवीन वीकेंड को बनाना है जबरदस्त, देख डाले ये कोरियन हॉरर फिल्में और सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Halloween 2025: हैलोवीन वीकेंड को बनाना है जबरदस्त, देख डाले ये कोरियन हॉरर फिल्में और सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

Halloween 2025: हैलोवीन वीकेंड पर डर का मज़ा लेना है तो आप इन बेहतरीन कोरियन हॉरर फिल्मों और सीरीज को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये आपके हैलोवीन वीकेंड को धमाकेदार बना देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Halloween 2025: हैलोवीन वीकेंड पर डर का मज़ा लेना है तो आप इन बेहतरीन कोरियन हॉरर फिल्मों और सीरीज को वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये आपके हैलोवीन वीकेंड को धमाकेदार बना देंगी.

हैलोवीन वीकेंड डर और रोमांच का त्योहार है, और अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो कोरियन सिनेमा आपके लिए एकदम सही ऑप्शन है. कोरिया की हॉरर फिल्में और वेब सीरीज़ अपनी डेप्थ, रहस्य और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए मशहूर हैं. इस हैलोवीन वीकेंड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इन कोरियन हॉरर टाइटल्स के साथ घर बैठे ही डर का मज़ा लें.

1/7
⁠ऑल ऑफ अस आर डेड- यह सीरीज़ ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स पर बेस्ड है, जिसमें स्कूल के बच्चों की डरावनी जंग दिखाई गई है. अगर आपको ज़ॉम्बी स्टोरीज़ पसंद हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
⁠ऑल ऑफ अस आर डेड- यह सीरीज़ ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स पर बेस्ड है, जिसमें स्कूल के बच्चों की डरावनी जंग दिखाई गई है. अगर आपको ज़ॉम्बी स्टोरीज़ पसंद हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट है. इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
2/7
⁠ए टेल ऑफ टू सिस्टर्स- साल 2003 की यह साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म कोरियन सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है. इसकी मिस्टीरियस कहानी और ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
⁠ए टेल ऑफ टू सिस्टर्स- साल 2003 की यह साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म कोरियन सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है. इसकी मिस्टीरियस कहानी और ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
3/7
⁠एक्सह्यूमा- यह हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज़ अपने सस्पेंस और डरावने माहौल के लिए मशहूर है. इसकी कहानी आपको पूरी तरह चौंका देगी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
⁠एक्सह्यूमा- यह हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज़ अपने सस्पेंस और डरावने माहौल के लिए मशहूर है. इसकी कहानी आपको पूरी तरह चौंका देगी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
4/7
स्वीट होम- यह कोरियन हॉरर वेब सीरीज़ आपको रोमांच और डर दोनों का एक्सपीरियंस कराएगी. इसकी कहानी बेहद मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरपूर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
स्वीट होम- यह कोरियन हॉरर वेब सीरीज़ आपको रोमांच और डर दोनों का एक्सपीरियंस कराएगी. इसकी कहानी बेहद मिस्टीरियस और थ्रिलर से भरपूर है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
5/7
द मिमिक- 2017 में रिलीज़ हुई यह फिल्म एक मिस्टीरियस जीव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इंसानों की आवाज़ की नकल करता है. रोमांचक और डरावनी कहानी वाली यह फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों पर अवेलेबल है.
द मिमिक- 2017 में रिलीज़ हुई यह फिल्म एक मिस्टीरियस जीव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इंसानों की आवाज़ की नकल करता है. रोमांचक और डरावनी कहानी वाली यह फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों पर अवेलेबल है.
6/7
⁠द वेलिंग- साल 2016 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में एक छोटे से गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर की जांच दिखाई गई है. इसकी सस्पेंस भरी कहानी आपको आख़िर तक बांधे रखेगी. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
⁠द वेलिंग- साल 2016 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में एक छोटे से गांव में होने वाले मिस्टीरियस मर्डर की जांच दिखाई गई है. इसकी सस्पेंस भरी कहानी आपको आख़िर तक बांधे रखेगी. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
7/7
ग्योंगसेओंग क्रिएचर- इस सीरीज़ में एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हुए खतरनाक क्रिएचर्स को जिंदा कर देता है, जिससे भयानक घटनाएं शुरू होती हैं. डर और सस्पेंस से भरी यह कहानी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है.
ग्योंगसेओंग क्रिएचर- इस सीरीज़ में एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हुए खतरनाक क्रिएचर्स को जिंदा कर देता है, जिससे भयानक घटनाएं शुरू होती हैं. डर और सस्पेंस से भरी यह कहानी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जा सकती है.
Published at : 30 Oct 2025 11:53 AM (IST)
Tags :
Sweet Home All Of Us Are Dead The Wailing

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
जनरल नॉलेज
National Unity Day 2025: पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं... गांधी जी को लेकर ऐसा क्यों बोले थे सरदार पटेल?
पहले इस महात्मा का दम तो देख लूं... गांधी जी को लेकर ऐसा क्यों बोले थे सरदार पटेल?
लाइफस्टाइल
Toe Hair Meaning: पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या होता है मतलब, कैसे होते हैं ऐसे इंसान?
पैर के अंगूठे पर बाल होने का क्या होता है मतलब, कैसे होते हैं ऐसे इंसान?
यूटिलिटी
क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात
क्या 1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी UP14 और UP15 नंबर की डीजल गाड़ियां? जान लें काम की बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget