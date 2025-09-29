इस लिस्ट के अगले नंबर पर डेविड जीन की 'डॉक्टर जीवागो' है. ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थीम पर सेट है. डेविड लीन ने अपनी फिल्म में बहुत ही शानदार तरीके से रशिया की खूबसूरती दिखाते हुए वर्ल्ड वॉर का प्रचण्ड और भयावह स्वरूप भी दिखाया है. फिल्म की कहानी एक फिजिशियन और उनके लेडी लव की है. जिन्होंने इस विश्व युद्ध को अपने प्यार के बीच दीवार बनने नहीं दिया. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.