एक्सप्लोरर
साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर मौजूद ये 10 फिल्में देख लें
Most Powerful Epic Movies : हॉलीवुड ने तमाम बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है. लेकिन आज हम आपको बेस्ट एपिक फिल्मे और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म की लिस्ट देंगे. देखिए डिटेल्स
हॉलीवुड की ये बेहतरीन एपिक फिल्मे अपनी कहानी और किरदारों से आपके दिल में अपना घर बना लेंगी. फिल्म के बिग बजट और भव्य सेट देख कर आप भी चौंक जाएंगे. इन फिल्मों में बेहतरीन तरीके से साम्राज्यों का गिरना और संभालना, सम्राटों की वीर गाथा के साथ इतिहास को बढ़िया तरीके से समझाया गया है. नोट कर लीजिए इस लिस्ट के फिल्मों के नाम.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 29 Sep 2025 05:54 PM (IST)
ओटीटी
10 Photos
साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर ये 10 फिल्में देख लें
ओटीटी
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
ओटीटी
7 Photos
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
ओटीटी
8 Photos
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में दिलजीत का गाना ऐसी मस्ती के बीच हुआ था रिकॉर्ड, आर्यन खान भी थे मौजूद
ओटीटी
8 Photos
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
ओटीटी
युजवेंद्र चहल का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक के बाद धनश्री का बड़ा खुलासा
Advertisement
ओटीटी
10 Photos
साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर ये 10 फिल्में देख लें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion