साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर मौजूद ये 10 फिल्में देख लें

साम्राज्यों का गिरना-संभलना और सम्राटों की वीरगाथा देखना पसंद है? OTT पर मौजूद ये 10 फिल्में देख लें

Most Powerful Epic Movies : हॉलीवुड ने तमाम बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है. लेकिन आज हम आपको बेस्ट एपिक फिल्मे और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म की लिस्ट देंगे. देखिए डिटेल्स

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 05:54 PM (IST)
Most Powerful Epic Movies : हॉलीवुड ने तमाम बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है. लेकिन आज हम आपको बेस्ट एपिक फिल्मे और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म की लिस्ट देंगे. देखिए डिटेल्स

हॉलीवुड की ये बेहतरीन एपिक फिल्मे अपनी कहानी और किरदारों से आपके दिल में अपना घर बना लेंगी. फिल्म के बिग बजट और भव्य सेट देख कर आप भी चौंक जाएंगे. इन फिल्मों में बेहतरीन तरीके से साम्राज्यों का गिरना और संभालना, सम्राटों की वीर गाथा के साथ इतिहास को बढ़िया तरीके से समझाया गया है. नोट कर लीजिए इस लिस्ट के फिल्मों के नाम.

1/10
रिडली स्कॉट ने 2000 में अपनी फिल्म 'ग्लैडिएटर' के जरिए इतिहास को नई जेनरेशन के लिए पुनर्जीवित किया था. फिल्म में रसल क्रो ने मैक्सिमस नाम के रोमन जनरल की भूमिका निभाई जिसे धोखे से स्लेव बना दिया जाता है. आज भी दर्शक एक्टर के इस किरदार को आइकॉनिक मानते हैं. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और जी 5 पर देख सकते हैं.
2/10
इस लिस्ट के अगले नंबर पर डेविड जीन की 'डॉक्टर जीवागो' है. ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के थीम पर सेट है. डेविड लीन ने अपनी फिल्म में बहुत ही शानदार तरीके से रशिया की खूबसूरती दिखाते हुए वर्ल्ड वॉर का प्रचण्ड और भयावह स्वरूप भी दिखाया है. फिल्म की कहानी एक फिजिशियन और उनके लेडी लव की है. जिन्होंने इस विश्व युद्ध को अपने प्यार के बीच दीवार बनने नहीं दिया. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
3/10
'ब्रेवहार्ट' 1995 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी विलयम के इर्द-गिर्द घूमती हैं जिन्होंने इंग्लिश रूल के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था. फिल्म के वॉर सीक्वेंसेस में दिखाई इंटेंस सीन को देख आपकी रूह कांप उठेगी. इस फिल्म को भी आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
4/10
'द टेन कमांडमेंट्स' की कहानी बाइबल पर आधारित है. फिल्म में आपको बड़ी स्टारकास्ट के साथ-साथ जबरदस्त विजुअल्स और लैविश सेट्स का भी नजारा देखने को मिलता है. ये फिल्म भी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
5/10
लिस्ट के अगले नंबर पर 1982 में रिलीज हुई फिल्म 'गांधी' का नाम शामिल है. रिचर्ड अटेंबोरॉग ने अपनी इस फिल्म के जरिए महात्मा गांधी के जीवन के बारे में लोगों को बताया था. साउथ अफ्रीका में गांधी जी के स्ट्रगल से लेकर भारत के आजादी में उनके योगदान को इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है. बेन किंग्सले ने फिल्म में महात्मा गांधी का रोल अदा किया था. ये फिल्म जिओ हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं.
6/10
'बेन हर' विलियम फिल्ममेकर विलियम वेलर की कैरेक्टर ड्रामा है जिसमें एक ज्यूइश प्रिंस की कहानी दिखाई गई है. इस राजकुमार के दोस्त ने उनके साथ विश्वासघात किया और इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखने चाहिए. मोन्यूमेंटल सेट,जबरदस्त एक्शन सीन्स और बदले की भावना ही इस फिल्म की खासियत है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
7/10
'एपोकैलिप्स नाउ' के जरिए फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने पूरी दुनिया को उनकी सिनेमेटोग्राफी का प्रमाण दिया है. फिल्म में कैप्टेन विलार्ड को एक दुष्ट कर्नल कर्ट्ज को खत्म करने के मिशन पर भेजा जाता है. इसकी कहानी में जबरदस्त सींस के अलावा साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी भी देखा गया है. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
8/10
'लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिटर्न ऑफ द किंग' ने मेकर्स के उम्मीदों से ज्यादा की कमाई की थी. फिल्म ने दर्शकों को इंप्रेस करने की कोई कसर नहीं छोड़ी. इस फिल्म को दर्शकों ने सबसे बेहतरीन फैंटेसी फिल्मों में से एक का ताज पहनाया है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
9/10
अगले नंबर पर 'शिंडलर्स लिस्ट' का नाम शामिल है. फिल्ममेकर स्पीलबर्ग ने इस फिल्म के जरिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर इसका निर्माण किया है. फिल्म की कहानी एक जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑस्कर शिंडलर के जीवन पर आधारित है. जिन्होंने होलोकास्ट के दौरान सैकड़ों यहूदियों की जान बचाई थी.
10/10
'लॉरेंस ऑफ अरेबिया' भी डेविड लीन के बेहतरीन एपिक जॉनर फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
Published at : 29 Sep 2025 05:54 PM (IST)
Embed widget