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'भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालें Akshay Kumar की ये 7 दमदार फिल्मे, कहानी और एक्टिंग छू लेगी दिल
Akshay Kumar Best Movies on OTT: अक्षय कुमार ने हर जॉनर की फिल्में की हैं और हर किरदार में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है. ऐसे में हम आपके लिए अक्षय कुमार की कुछ बेस्ट फिल्मों की लिस्ट लाए हैं.
खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म के पेड प्रिव्यू 16 अप्रैल से शुरू हो गए हैं. अक्षय कुमार ने अपने लंबे करियर में हर जॉनर की फिल्में की है और हर किरदार में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है. आइए ऐसे में अक्षय कुमार की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप एक बार जरूर देखें. इन फिल्मों को आप OTT पर एंजॉय कर सकते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 01:01 PM (IST)
Tags :OTT Akshay Kumar
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प्रेम कुमारJournalist
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