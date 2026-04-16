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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालें Akshay Kumar की ये 7 दमदार फिल्मे, कहानी और एक्टिंग छू लेगी दिल

'भूत बंगला' से पहले OTT पर देख डालें Akshay Kumar की ये 7 दमदार फिल्मे, कहानी और एक्टिंग छू लेगी दिल

Akshay Kumar Best Movies on OTT: अक्षय कुमार ने हर जॉनर की फिल्में की हैं और हर किरदार में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है. ऐसे में हम आपके लिए अक्षय कुमार की कुछ बेस्ट फिल्मों की लिस्ट लाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Apr 2026 01:01 PM (IST)
Akshay Kumar Best Movies on OTT: अक्षय कुमार ने हर जॉनर की फिल्में की हैं और हर किरदार में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है. ऐसे में हम आपके लिए अक्षय कुमार की कुछ बेस्ट फिल्मों की लिस्ट लाए हैं.

खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म के पेड प्रिव्यू 16 अप्रैल से शुरू हो गए हैं. अक्षय कुमार ने अपने लंबे करियर में हर जॉनर की फिल्में की है और हर किरदार में उनकी परफॉर्मेंस कमाल की रही है. आइए ऐसे में अक्षय कुमार की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप एक बार जरूर देखें. इन फिल्मों को आप OTT पर एंजॉय कर सकते हैं.

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'केसरी चैप्टर 2': अक्षय कुमार पिछले साल अप्रैल में फिल्म 'केसरी चैप्टर 2: जलियांवाला बाग की अनकही कहानी' लेकर आए थे. करण सिंह त्यागी इस ऐतिहासिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर हैं. जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है.
'केसरी चैप्टर 2': अक्षय कुमार पिछले साल अप्रैल में फिल्म 'केसरी चैप्टर 2: जलियांवाला बाग की अनकही कहानी' लेकर आए थे. करण सिंह त्यागी इस ऐतिहासिक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर हैं. जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है.
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'जॉली LLB 3': अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली LLB 3' साल 2025 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस लीगल कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार नजर आए थे. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
'जॉली LLB 3': अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली LLB 3' साल 2025 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस लीगल कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार नजर आए थे. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
Published at : 16 Apr 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
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