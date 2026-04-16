'जॉली LLB 3': अक्षय कुमार की फिल्म 'जॉली LLB 3' साल 2025 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इस लीगल कॉमेडी ड्रामा फिल्म में अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार नजर आए थे. सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.