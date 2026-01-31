रणवीर ने फिल्म में हमजा का किरदार निभाया है, जो कराची की गैंग वार्स और 26/11 जैसे असली आतंकवाद के जख्मों में फंसा एक रॉ इंटेलिजेंस ऑफिसर है. उनके कई सीन फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां सिर्फ उनकी आंखों के इमोशंस ही सारी कहानी बयां कर देते हैं. ये पल गुस्सा, दर्द और रणवीर की क्लासिक ऊर्जा का जबरदस्त मेल पेश करते हैं. अब OTT डेब्यू के साथ, ये सीन और भी ज्यादा प्यार और चर्चा पा रहे हैं.