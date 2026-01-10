ओटीटी की ये हैं टॉप 5 क्राइम थ्रिलर, देखकर दिमाग ना झन्ना जाए तो कहना

'तलवार' फिल्म 2008 में हुए आरुषि तलवार और हेमराज के हत्याकांड पर बेस्ड है. फिल्म में इरफान खान एक ऐसे जांचकर्ता के रोल में हैं जो 14 साल लड़की की हत्या के मामले में सभी पहलुओं को सुलझाने की कोशिश करता है. सोहा अली खान और रजत कपूर शोक माता-पिता के रोल में हैं. 'तलवार' की खासियत इसकी कहानी कहने का तरीका है. इसे प्राइम पर देख सकते हैं.