इस क्राइम थ्रिलर को देख रोंगटे खड़े हो जाएंगे, 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड कर चुकी है नाम, जानें ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
Crime Thriller Film: अगर आप कोई ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म खोज रहे है जिसे देख कर आपके होश उड़ जाए तो हम आपके लिए लेकर आए है एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म. जानें किस ओटीटी पर है अवेलेबल.
अगर आप ऐसी क्राइम थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं जो शुरुआत से ही आपको बांध ले और आखिरी सीन तक सांसें थामे रखे तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए. रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी तगड़ा सस्पेंस और इमोशन का ऐसा मेल है कि स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है. खास बात ये है कि इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी अपने नाम किए हैं और अब ये ओटीटी पर आसानी से देखी जा सकती है.
