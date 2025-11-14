हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2025 की 7 बेस्ट एक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें

2025 की 7 बेस्ट एक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें

Best Action Films Of 2025: इस साल थिएटर्स में जबरदस्त एक्शन फिल्में रिलीज हुईं. अगर आपने इनके थिएट्रिकल रिलीज को मिस कर दिया तो ओटीटी पर अब घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. देखिए इन फिल्मों की लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Best Action Films Of 2025: इस साल थिएटर्स में जबरदस्त एक्शन फिल्में रिलीज हुईं. अगर आपने इनके थिएट्रिकल रिलीज को मिस कर दिया तो ओटीटी पर अब घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. देखिए इन फिल्मों की लिस्ट.

2025 बस एक महीने में ही विदा लेने वाला है. इस साल हर फिल्म इंडस्ट्री से बेहतरीन एक्शन फिल्में देखने को मिली जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब नोट छापे. अगर आप भी एक्शन लवर हैं तो बॉलीवुड,साउथ और हॉलीवुड की इन एक्शन फिल्मों को ओटीटी पर जरूर देखें.

1/7
लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का नाम शामिल है. इस हिस्टॉरिकल एक्शन फिल्म की कहानी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है जिसमें आपको गजब का एक्शन सींस और जबरदस्त सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे. फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' का नाम शामिल है. इस हिस्टॉरिकल एक्शन फिल्म की कहानी छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है जिसमें आपको गजब का एक्शन सींस और जबरदस्त सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे. फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
2/7
अगले नंबर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मल्टी स्टारर फिल्म 'वॉर 2' का नाम है. इस फिल्म को थिएटर्स में ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. YRF स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म की कहानी इंडियन स्पाई एजेंट और स्पेशल ऑफिसर के इर्द–गिर्द घूमती है. इस एक्शन फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
अगले नंबर पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मल्टी स्टारर फिल्म 'वॉर 2' का नाम है. इस फिल्म को थिएटर्स में ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. YRF स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म की कहानी इंडियन स्पाई एजेंट और स्पेशल ऑफिसर के इर्द–गिर्द घूमती है. इस एक्शन फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
3/7
सनी देओल की 'जाट' का नाम भी इस लिस्ट में है. इसी साल ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और इसने जमकर कमाई भी की थी. फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश में रहने वाले खतरनाक क्रिमिनल के इर्द–गिर्द घूमती है. इस मूवी में आपको एक्शन के साथ कमाल का सस्पेंस भी देखने को मिलेगा. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है.
सनी देओल की 'जाट' का नाम भी इस लिस्ट में है. इसी साल ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई और इसने जमकर कमाई भी की थी. फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश में रहने वाले खतरनाक क्रिमिनल के इर्द–गिर्द घूमती है. इस मूवी में आपको एक्शन के साथ कमाल का सस्पेंस भी देखने को मिलेगा. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है.
4/7
कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने भी थिएटर्स में खूब नोट कमाए. इस फिल्म के जरिए कल्याणी प्रियदर्शन की भी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ और अब उनकी पहचान पैन इंडिया स्टार के रूप में होती है. इतना ही नहीं इस फिल्म से ऑडियंस को उनकी पहली महिला सुपरहीरो भी मिल चुकी है.अगर आप ने इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज को मिस कर दिया तो अब आप इसे घर बैठे जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म 'लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने भी थिएटर्स में खूब नोट कमाए. इस फिल्म के जरिए कल्याणी प्रियदर्शन की भी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ और अब उनकी पहचान पैन इंडिया स्टार के रूप में होती है. इतना ही नहीं इस फिल्म से ऑडियंस को उनकी पहली महिला सुपरहीरो भी मिल चुकी है.अगर आप ने इस फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज को मिस कर दिया तो अब आप इसे घर बैठे जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
5/7
तेजा सज्जा की 'मिराय' भी इस साल रिलीज हुई हिट एक्शन फिल्म के लिस्ट में शुमार है. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को महज 50 करोड़ के बजट पर ही बनाया गया है लेकिन इसकी कहानी और किरदारों ने दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. मेकर्स ने इस एक्शन फैंटेसी फीचर फिल्म को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया है ताकि आप भी इसके अंत तक बने रहे. फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
तेजा सज्जा की 'मिराय' भी इस साल रिलीज हुई हिट एक्शन फिल्म के लिस्ट में शुमार है. टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को महज 50 करोड़ के बजट पर ही बनाया गया है लेकिन इसकी कहानी और किरदारों ने दर्शकों के मन में अपनी अमिट छाप छोड़ी है. मेकर्स ने इस एक्शन फैंटेसी फीचर फिल्म को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया है ताकि आप भी इसके अंत तक बने रहे. फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
6/7
हॉलीवुड फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' 17 मई को रिलीज हुई. टॉम क्रूज की इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने भी भरभर के प्यार दिया और इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. थिएटर्स में पहले से मौजूद बॉलीवुड फिल्मों को भी टॉम क्रूज ने मीलों पीछे छोड़ दिया. इसके एक्शन और चेजिंग सीन्स देख आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप भी फिल्ममेकर्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे. अब ये एक्शन फिल्म ओटीटी पर भी मौजूद है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
हॉलीवुड फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' 17 मई को रिलीज हुई. टॉम क्रूज की इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने भी भरभर के प्यार दिया और इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. थिएटर्स में पहले से मौजूद बॉलीवुड फिल्मों को भी टॉम क्रूज ने मीलों पीछे छोड़ दिया. इसके एक्शन और चेजिंग सीन्स देख आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप भी फिल्ममेकर्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे. अब ये एक्शन फिल्म ओटीटी पर भी मौजूद है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
7/7
बेस्ट एक्शन फिल्मों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर एना डी अरमास की 'फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक: बैलेरीना' है. फिल्म में एक्ट्रेस को एक पावरफुल फीमेल लीड के रोल में देखा गया. एक्ट्रेस इस फिल्म में जबरस्त एक्शन सीक्वेंसेस करती नजर आईं है. थिएटर्स में इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा बहुत पसंद किया गया और अब ये मूवी प्राइम वीडियो पर आप देखें.
बेस्ट एक्शन फिल्मों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर एना डी अरमास की 'फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक: बैलेरीना' है. फिल्म में एक्ट्रेस को एक पावरफुल फीमेल लीड के रोल में देखा गया. एक्ट्रेस इस फिल्म में जबरस्त एक्शन सीक्वेंसेस करती नजर आईं है. थिएटर्स में इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा बहुत पसंद किया गया और अब ये मूवी प्राइम वीडियो पर आप देखें.
Published at : 14 Nov 2025 10:38 PM (IST)
Mission Impossible The Final Reckoning 'Chhava' Jaat

ओटीटी फोटो गैलरी

