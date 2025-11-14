2025 की 7 बेस्ट एक्शन फिल्में कौन सी? यहां देखें

हॉलीवुड फिल्म 'मिशन इंपॉसिबल: द फाइनल रेकनिंग' 17 मई को रिलीज हुई. टॉम क्रूज की इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने भी भरभर के प्यार दिया और इसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की. थिएटर्स में पहले से मौजूद बॉलीवुड फिल्मों को भी टॉम क्रूज ने मीलों पीछे छोड़ दिया. इसके एक्शन और चेजिंग सीन्स देख आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप भी फिल्ममेकर्स की तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे. अब ये एक्शन फिल्म ओटीटी पर भी मौजूद है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.