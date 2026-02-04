'धुरंधर 2' से पहले देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल

गुंडे एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर दो जिगरी दोस्तों की भूमिका में हैं, जो बाद में प्यार और हालात की वजह से दुश्मन बन जाते हैं. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान भी अहम किरदारों में नजर आते हैं. इसे अली अब्बास ज़फर ने डायरेक्ट किया है. ‘गुंडे’ की कहानी दोस्ती, प्यार और टकराव के इर्द-गिर्द घूमती है. यह फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.