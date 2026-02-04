एक्सप्लोरर
'धुरंधर 2' से पहले देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
Ranveer Singh Films: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं. वहीं आज हम उनकी कुछ फिल्मों को लिस्ट लेकर आएं हैं जो ओटीटी पर अवेलेबल हैं.
रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया और कई रिकॉर्ड तोड़े. अब धुरंधर के बाद दर्शक इसके सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. लेकिन इससे पहले कि यह क्राइम थ्रिलर बड़े पर्दे पर तहलका मचाए, आप OTT पर रणवीर सिंह की कुछ शानदार और मनोरंजक फिल्में एंजॉय कर सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 04 Feb 2026 02:31 PM (IST)
ओटीटी
7 Photos
'धुरंधर 2' से पहले देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
‘हॉनर’ से ‘द प्रैक्टिकल गाइड टू लव’ तक ओटीटी पर धमाल मचाएंगे ये के ड्रामा, जानें कब और कहां देख पाएंगे शोज
ओटीटी
7 Photos
फरवरी में Netflix पर दस्तक देंगी ये फिल्में और सीरीज, लगेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का
ओटीटी
9 Photos
आरजे महवश महवश की पढ़ाई-लिखाई के बारे में नहीं जानते होंगे आप, करोड़ों में है नेटवर्थ
ओटीटी
7 Photos
रिपब्लिक डे 2026: 'केसरी 2' से 'उरी' तक, इस रिपब्लिक डे पर देखें ये देशभक्ति से भरी फिल्में, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' संग क्लैश से डरी आदिवी शेष की फिल्म, आगे बढ़ी 'डकैत' की रिलीज डेट
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
'धुरंधर 2' से पहले देख डालें रणवीर सिंह की ये धांसू फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
‘हॉनर’ से ‘द प्रैक्टिकल गाइड टू लव’ तक ओटीटी पर धमाल मचाएंगे ये के ड्रामा, जानें कब और कहां देख पाएंगे शोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion