Bads of Bollywood की हीरोइन की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं हद से ज्यादा ग्लैमरस, यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लें

आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इन दिनों चर्चा में है. सीरीज की रिलीज के पहले से ही इसके स्टारकास्ट के बारे में खूब बातें हो रही हैं. चलिए इसकी एक एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 10:15 AM (IST)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की एक्ट्रेस अन्या सिंह इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. वैसे तो सीरीज में लीड रोल में लक्ष्य लालवानी और सहर बंबा अहम भूमिका में हैं. लेकिन आन्या सिंह ने अपनी स्क्रीन प्रजेंस से लोगों को दिल जीत लिया है.

आन्या सिंह द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काफी एलिगेंट और डीसेंट लुक में नजर आ रही हैं. लेकिन रियल लाइफ में वो हर दे ज्यादा ग्लैमरस हैं, उनकी तस्वीरें देख आप दिल हार बैठेंगे.
आन्या सिंह अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहीत हैं. बिकिनी हो या ट्रेडिशनल आउटफिट वो हर लुक में कमाल की लगती हैं.
आन्या की ग्लैमरस तस्वीरें देख ये कहना गलत नहीं होगा कि आप दिल हार बैठेंगे. बता दें द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस का डेब्यू नहीं है.
आन्या इससे पहले कई टीवी शोज और फिल्मों में काम कर चुकी हैं. बॉलीवुड में उन्होंने कैदी बैंड से कदम रखा था.
आन्या को वेब सीरीज नेवर किस योर बेस्टफ्रेंड और जी करदा में भी देखा जा चुका है. इसके अलावा आन्या स्त्री 2 का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
आन्या को स्त्री 2 में चिन्टी की भूमिका में देखा गया था. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में एक्ट्रेस सान्या की भूमिका में दिखाई दे रही हैं.
इंस्टाग्राम पर आन्या के 195k फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाते हुए दिखाई देते हैं.
Pinkvilla.com के अनुसार आन्या सिंह का जन्म लंदन में हुआ था. लेकिन, जब वो पांच साल की हुईं तो उन्हें उनका परिवार दिल्ली लेकर आ गया.
आन्या सिंह किसी फिल्मी परिवार से ताल्लुक नहीं रखती हैं. एक्ट्रेस के पिता डॉक्टर हैं.2015 में एक्ट्रेस बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आ गईं.
Published at : 20 Sep 2025 10:15 AM (IST)
Aryan Khan Bads Of Bollywood Anya Singh

ओटीटी फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

