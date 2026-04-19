'मुन्ना भाई' से 'गोलमाल' तक, ओटीटी ओर देखें अरशद वारसी की टॉप 7 फिल्में, मिलेगा कॉमेडी का फुल डोज

'गोलमाल: फन अनलिमिटेड' एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म है, जिसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और इसी से पॉपुलर गोलमाल फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत हुई. इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, और शरमन जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह कहानी चार दोस्तों की है, जो पैसों के लिए एक अंधे कपल के घर में घुस जाते हैं और वहां से शुरू होता है झूठ, गलतफहमियों और मजेदार कॉमेडी का सिलसिला, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देता है.इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.