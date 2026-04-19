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'मुन्ना भाई' से 'गोलमाल' तक, ओटीटी ओर देखें अरशद वारसी की टॉप 7 फिल्में, मिलेगा कॉमेडी का फुल डोज
Arshad Warsi Birthday Special: अरशद वारसी बॉलीवुड के कॉमेडी किंग हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्मे की हैं. आज उनके बर्थडे के मौके पर आइए एक नजर डालते हैं उनकी कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों पर.
बॉलीवुड के बेहतरीन कॉमिक एक्टर्स में शुमार अरशद वारसी ने अपनी दमदार कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हमेशा हंसाया है. ‘मुन्ना भाई’ से लेकर ‘गोलमाल’ जैसी फिल्मों तक, उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं जो आज भी लोगों के फेवरेट हैं. आज, 19 अप्रैल को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में आइए उनकी टॉप 7 कॉमेडी फिल्मों पर नजर डालते हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 11:44 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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