एक्सप्लोरर
एक्शन से कॉमेडी तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर धमाल मचा रही हैं ये फिल्में-सीरीज, देखें टॉप 10 लिस्ट
Top 10 Shows on Amazon Prime: अमेजन प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, जिनमें एक्शन से कॉमेडी तक कई कंटेंट शामिल है. तो आइए इस वीकेंड को इन शोज से शानदार बनाइए.
वीकेंड आते ही दर्शकों के मन में सवाल आने लगते है कि इस बार क्या नया देखें? अगर आप भी कुछ नया और एंटरटेनिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अमेजन प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, जिसकी लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा से लेकर सुपरहीरो तक हर तरह का कंटेंट देखने को मिलने वाला है. अगर आपने अभी तक ये शोज और फिल्में नहीं देखी हैं, तो ये वीकेंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.
1/10
2/10
Published at : 10 Apr 2026 11:24 PM (IST)
ओटीटी
10 Photos
एक्शन से कॉमेडी तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर धमाल मचा रही हैं ये फिल्में-सीरीज, देखें टॉप 10 लिस्ट
ओटीटी
7 Photos
'भेड़िया' से लेकर 'थामा' तक, 'राका' से पहले देख डालिए ये 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्में; ओटीटी पर करें एंजॉय
ओटीटी
8 Photos
'स्क्रीम' से 'हैलोवीन एंड्स' तक, नेटफ्लिक्स पर लगेगा हॉरर और थ्रिलर का तड़का, अगले हफ्ते रिलीज हो रहीं ये फिल्में और शोज
ओटीटी
7 Photos
'द फैमिली मैन 4' से 'पंचायत 5' तक, इस साल ओटीटी पर धमाल मचाएंगी ये सीरीज, जानें- रिलीज डेट
ओटीटी
8 Photos
प्रियंका चोपड़ा के इस Ex की होगी 'द ट्रेटर्स 2' में एंट्री? कभी फ्लॉप हो छोड़ी थी इंडस्ट्री
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'हम नए थे और...', अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा का उठाया फायदा? लारा दत्ता ने खोला राज
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के आंधी में 'डकैत' ने मारी बाजी, पहले दिन कर डाली शानदार कमाई
मनोरंजन
'धुरंधर 2' भी पीछे, 25% ऑक्यूपेंसी के साथ डकैत ने किया सॉलिड स्टार्ट, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मनोरंजन
नहीं कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन, तो जी5 पर फ्री में देख डालिए ये फिल्में
Advertisement
ओटीटी
10 Photos
एक्शन से कॉमेडी तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर धमाल मचा रही हैं ये फिल्में-सीरीज, देखें टॉप 10 लिस्ट
ओटीटी
7 Photos
'भेड़िया' से लेकर 'थामा' तक, 'राका' से पहले देख डालिए ये 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्में; ओटीटी पर करें एंजॉय
प्रेम कुमारJournalist
Opinion