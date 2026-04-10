एक्शन से कॉमेडी तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर धमाल मचा रही हैं ये फिल्में-सीरीज, देखें टॉप 10 लिस्ट

द बॉयज - टॉप 1 में चल रही इस सीरीज की कहानी किसी नॉर्मल सुपरहीरो की कहानियों से बहुत अलग है. इसमें दिखाया गया है कि अगर सुपरहीरो गलत रास्ते पर चले जाएं तो क्या हो सकता है. इसका नया सीजन आते ही फिर से नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है.