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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीएक्शन से कॉमेडी तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर धमाल मचा रही हैं ये फिल्में-सीरीज, देखें टॉप 10 लिस्ट

एक्शन से कॉमेडी तक, अमेजन प्राइम वीडियो पर धमाल मचा रही हैं ये फिल्में-सीरीज, देखें टॉप 10 लिस्ट

Top 10 Shows on Amazon Prime: अमेजन प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, जिनमें एक्शन से कॉमेडी तक कई कंटेंट शामिल है. तो आइए इस वीकेंड को इन शोज से शानदार बनाइए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Apr 2026 11:24 PM (IST)
Top 10 Shows on Amazon Prime: अमेजन प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, जिनमें एक्शन से कॉमेडी तक कई कंटेंट शामिल है. तो आइए इस वीकेंड को इन शोज से शानदार बनाइए.

वीकेंड आते ही दर्शकों के मन में सवाल आने लगते है कि इस बार क्या नया देखें? अगर आप भी कुछ नया और एंटरटेनिंग ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अमेजन प्राइम वीडियो पर इन दिनों कई फिल्में और वेब सीरीज ट्रेंड कर रही हैं, जिसकी लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा से लेकर सुपरहीरो तक हर तरह का कंटेंट देखने को मिलने वाला है. अगर आपने अभी तक ये शोज और फिल्में नहीं देखी हैं, तो ये वीकेंड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.

1/10
द बॉयज - टॉप 1 में चल रही इस सीरीज की कहानी किसी नॉर्मल सुपरहीरो की कहानियों से बहुत अलग है. इसमें दिखाया गया है कि अगर सुपरहीरो गलत रास्ते पर चले जाएं तो क्या हो सकता है. इसका नया सीजन आते ही फिर से नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है.
द बॉयज - टॉप 1 में चल रही इस सीरीज की कहानी किसी नॉर्मल सुपरहीरो की कहानियों से बहुत अलग है. इसमें दिखाया गया है कि अगर सुपरहीरो गलत रास्ते पर चले जाएं तो क्या हो सकता है. इसका नया सीजन आते ही फिर से नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है.
2/10
क्राइम 101 - ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म टॉप 2 में ट्रेंड कर रही है, जो क्राइम और दिमागी खेल के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में ऐसे सस्पेंस और ट्विस्ट है कि आप अंत देखे बिना उठ नहीं पाएंगे.
क्राइम 101 - ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म टॉप 2 में ट्रेंड कर रही है, जो क्राइम और दिमागी खेल के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में ऐसे सस्पेंस और ट्विस्ट है कि आप अंत देखे बिना उठ नहीं पाएंगे.
Published at : 10 Apr 2026 11:24 PM (IST)
Tags :
Web Series Amazon Prime Video Aspirants Season 3 The Boys Season 5

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