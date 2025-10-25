इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर 2019 में रिलीज हुई फिल्म ऐशफॉल का नाम शामिल है. फिल्म में हा जंग वू ने साउथ कोरियन बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट और ली ब्यूंग-हुन ने नॉर्थ कोरिया ऑफिसर की भूमिका निभाई है. दोनों को एक इंपॉर्टेंट मिशन पर भेजा जाता है जिसके जरिए वो दोनों अपने देश को बचा सकें. इस फिल्म में आपको युद्ध के इतने भयावह सींस देखने को मिलेंगे जिससे आप खुद को फिल्ममेकर की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे. इस मूवी में ब्रूटल एक्शन सीन्स के साथ ह्यूमर का टच भी आपको काफी इंप्रेस करने वाला है.