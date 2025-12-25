एक्सप्लोरर
Birthday Special: 51 साल की हुईं नगमा,16 साल की उम्र में सलमान खान संग किया था बॉलीवुड में डेब्यू
Nagma Birthday Special: बहुत कम लोग जानते हैं कि जब नगमा ने सलमान खान के साथ फिल्म 'बागी' साइन की थी. तब उनकी उम्र महज 16 साल थी. उनका फिल्मी सफर आज भी लोगों के लिए दिलचस्प बना हुआ है.
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं, जो इतनी कम उम्र में शोहरत की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं. 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नगमा भी उन्हीं नामों में शामिल हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक सफल अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में भी बनी, जिसने बेहद कम उम्र में स्टारडम हासिल किया.
Published at : 25 Dec 2025 07:38 AM (IST)
