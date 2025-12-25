हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनBirthday Special: 51 साल की हुईं नगमा,16 साल की उम्र में सलमान खान संग किया था बॉलीवुड में डेब्यू

Nagma Birthday Special: बहुत कम लोग जानते हैं कि जब नगमा ने सलमान खान के साथ फिल्म 'बागी' साइन की थी. तब उनकी उम्र महज 16 साल थी. उनका फिल्मी सफर आज भी लोगों के लिए दिलचस्प बना हुआ है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 25 Dec 2025 07:38 AM (IST)
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं, जो इतनी कम उम्र में शोहरत की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं कि लोग उन्हें सालों तक याद रखते हैं. 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नगमा भी उन्हीं नामों में शामिल हैं. उनकी पहचान सिर्फ एक सफल अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की के रूप में भी बनी, जिसने बेहद कम उम्र में स्टारडम हासिल किया.

नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम नंदिता अरविंद मोरारजी है. उनकी मां मुस्लिम थीं और पिता हिंदू, जो एक जाने-माने उद्योगपति थे. बचपन से ही नगमा का मन फिल्मों और कला से जुड़ा रहा. उनकी मां ने ही उन्हें अभिनय की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया.पढ़ाई के साथ-साथ नगमा का झुकाव कैमरे और अभिनय की तरफ बढ़ा. उनकी किस्मत अच्छी थी कि कम उम्र में ही उन्हें फिल्मों का ऑफर मिल गया.
साल 1990 में नगमा ने सलमान खान के साथ फिल्म 'बागी: अ रिबेल ऑफ लव' से बॉलीवुड में कदम रखा. उस समय सलमान भी नए थे और नगमा तो उम्र में उनसे काफी छोटी थीं. महज 16 साल की नगमा का स्क्रीन पर आत्मविश्वास, मासूमियत और खूबसूरती दर्शकों को खूब पसंद आई. 'बागी' उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुई और नगमा रातोंरात स्टार बन गईं.
