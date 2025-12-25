नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था. उनका असली नाम नंदिता अरविंद मोरारजी है. उनकी मां मुस्लिम थीं और पिता हिंदू, जो एक जाने-माने उद्योगपति थे. बचपन से ही नगमा का मन फिल्मों और कला से जुड़ा रहा. उनकी मां ने ही उन्हें अभिनय की दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया.पढ़ाई के साथ-साथ नगमा का झुकाव कैमरे और अभिनय की तरफ बढ़ा. उनकी किस्मत अच्छी थी कि कम उम्र में ही उन्हें फिल्मों का ऑफर मिल गया.