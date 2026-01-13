हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मरून साड़ी और हैवी जूलरी में मौनी रॉय का दिखा ट्रेडिशनल लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'क्लासिक ब्यूटी'

मरून साड़ी और हैवी जूलरी में मौनी रॉय का दिखा ट्रेडिशनल लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'क्लासिक ब्यूटी'

Mouni Roy in Maroon Saree: मौनी रॉय ने हाल ही में मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनका ये लुक देख फैंस भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jan 2026 11:24 PM (IST)
Mouni Roy in Maroon Saree: मौनी रॉय ने हाल ही में मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनका ये लुक देख फैंस भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. मौनी अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. जो लोग मौनी को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मौनी एक साड़ी लवर हैं. अब एक बार फिर मौनी की लेटेस्ट फोटोज में उनका जबरदस्त साड़ी लुक देखने को मिला.

हाल ही में मौनी रॉय ने मरून साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
हाल ही में मौनी रॉय ने मरून साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
मौनी ने मरून कलर की चंदेरी साड़ी पहनी है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर और गोल्डन पोल्का डॉट्स बने हैं.
मौनी ने मरून कलर की चंदेरी साड़ी पहनी है, जिसमें गोल्डन बॉर्डर और गोल्डन पोल्का डॉट्स बने हैं.
Published at : 13 Jan 2026 11:22 PM (IST)
Bollywood News Mouni Roy Photos Mouni Roy . Bollywood News

मनोरंजन फोटो गैलरी

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
Embed widget