मरून साड़ी और हैवी जूलरी में मौनी रॉय का दिखा ट्रेडिशनल लुक, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'क्लासिक ब्यूटी'
Mouni Roy in Maroon Saree: मौनी रॉय ने हाल ही में मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. उनका ये लुक देख फैंस भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.
टीवी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. मौनी अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. जो लोग मौनी को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मौनी एक साड़ी लवर हैं. अब एक बार फिर मौनी की लेटेस्ट फोटोज में उनका जबरदस्त साड़ी लुक देखने को मिला.
Published at : 13 Jan 2026 11:22 PM (IST)
