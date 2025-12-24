हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनYear Ender 2025: तमन्ना भाटिया का हुआ ब्रेकअप, पलाश मुच्छल की टूटी सगाई, 2025 में अलग हुईं ये 5 जोड़ियां

Year Ender 2025: तमन्ना भाटिया का हुआ ब्रेकअप, पलाश मुच्छल की टूटी सगाई, 2025 में अलग हुईं ये 5 जोड़ियां

Celebrity Break Ups 2025: इस साल जहां कई सेलेब्स ने शादी रचाई, तो वहीं कई कपल्स ने ब्रेकअप भी किया. तमन्ना भाटिया-विजय वर्मा का ब्रेकअप हुआ तो वहीं पलाश मुच्छल की सगाई टूट गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 10:26 PM (IST)
Celebrity Break Ups 2025: इस साल जहां कई सेलेब्स ने शादी रचाई, तो वहीं कई कपल्स ने ब्रेकअप भी किया. तमन्ना भाटिया-विजय वर्मा का ब्रेकअप हुआ तो वहीं पलाश मुच्छल की सगाई टूट गई.

साल 2025 ने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में कई कपल्स का ब्रेकअप हुआ. तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा जैसे इंटरनेट के फेवरेट कपल ने अचानक अलग होने का फैसला लिया.वहीं पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी शुरू होने से पहले ही कैंसल हो गई. फहमान खान और अदिति शेट्टी, शिवांगी जोशी और कुशल टंडन जैसे कपल्स ने भी अपने रिश्तों में दूरी बना ली.

1/7
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा: 2025 का सबसे हैरान करने वाला ब्रेकअप तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रहा. दो साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल की शुरुआत में अलग होने का फैसला किया. फैंस के लिए यह बड़ा शॉक था क्योंकि वे अक्सर एक-दूसरे का खुलेआम सपोर्ट करते नजर आते थे. विजय वर्मा ने बाद में बताया कि पब्लिक रिलेशनशिप ने उनके रिश्ते पर असर डाला.
तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा: 2025 का सबसे हैरान करने वाला ब्रेकअप तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रहा. दो साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल की शुरुआत में अलग होने का फैसला किया. फैंस के लिए यह बड़ा शॉक था क्योंकि वे अक्सर एक-दूसरे का खुलेआम सपोर्ट करते नजर आते थे. विजय वर्मा ने बाद में बताया कि पब्लिक रिलेशनशिप ने उनके रिश्ते पर असर डाला.
2/7
प्रियंका चाहर और अंकित गुप्ता: प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी भी दर्शकों की फेवरेट थी. यह जोड़ी 'उडारियां' शो में बनी थीं. 'बिग बॉस 16' के घर में उनकी गहरी दोस्ती हुई. इनकी केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे, लेकिन इस साल के मार्च महीने में इनके के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया.
प्रियंका चाहर और अंकित गुप्ता: प्रियंका चाहर चौधरी और अंकित गुप्ता की जोड़ी भी दर्शकों की फेवरेट थी. यह जोड़ी 'उडारियां' शो में बनी थीं. 'बिग बॉस 16' के घर में उनकी गहरी दोस्ती हुई. इनकी केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते थे, लेकिन इस साल के मार्च महीने में इनके के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया.
Published at : 24 Dec 2025 10:16 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia Smriti Mandhana Vijay Varma Palash Muchhal

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ठाकरे भाइयों का गठबंधन तय...एक-साथ मिलकर लड़ेंगे BMC?
नारा 'बेटी बचाओ'..काम 'दरिंदो कोबचाओ'? सिस्टम पर बड़ा सवाल!
BMC की 'मलाई'... साथ आए भाई!
2027 का रण, यूपी में क्या करेंगे ब्राह्मण?
Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
क्रिकेट
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
ऋषभ पंत और बुमराह के 'बौना' कहने पर टेंबा बावुमा ने तोड़ी चुप्पी, कोच के 'अपशब्दों' पर भी बोले
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
ओटीटी
Mohanlal Films On OTT: ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ट्रेंडिंग
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था युवक, कान के पास से सरसराती निकली राजधानी- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
यूटिलिटी
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
तीन नई एयरलाइंस को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, जानें आप कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget