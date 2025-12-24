तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा: 2025 का सबसे हैरान करने वाला ब्रेकअप तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का रहा. दो साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने साल की शुरुआत में अलग होने का फैसला किया. फैंस के लिए यह बड़ा शॉक था क्योंकि वे अक्सर एक-दूसरे का खुलेआम सपोर्ट करते नजर आते थे. विजय वर्मा ने बाद में बताया कि पब्लिक रिलेशनशिप ने उनके रिश्ते पर असर डाला.