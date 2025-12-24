एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: तमन्ना भाटिया का हुआ ब्रेकअप, पलाश मुच्छल की टूटी सगाई, 2025 में अलग हुईं ये 5 जोड़ियां
Celebrity Break Ups 2025: इस साल जहां कई सेलेब्स ने शादी रचाई, तो वहीं कई कपल्स ने ब्रेकअप भी किया. तमन्ना भाटिया-विजय वर्मा का ब्रेकअप हुआ तो वहीं पलाश मुच्छल की सगाई टूट गई.
साल 2025 ने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में कई कपल्स का ब्रेकअप हुआ. तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा जैसे इंटरनेट के फेवरेट कपल ने अचानक अलग होने का फैसला लिया.वहीं पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी शुरू होने से पहले ही कैंसल हो गई. फहमान खान और अदिति शेट्टी, शिवांगी जोशी और कुशल टंडन जैसे कपल्स ने भी अपने रिश्तों में दूरी बना ली.
Published at : 24 Dec 2025 10:16 PM (IST)
तमन्ना भाटिया का हुआ ब्रेकअप, पलाश मुच्छल की टूटी सगाई, 2025 में अलग हुईं ये 5 जोड़ियां
