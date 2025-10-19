एक्सप्लोरर
साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत
Most Popular Stars List: सितंबर 2025 में ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की नई रैंकिंग जारी की, जिसमें साउथ सिनेमा के सितारे और बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं.
ऑरमैक्स मीडिया ने सितंबर महीने के मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट निकाली है. इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही बॉलीवुड एक्टर अपनी जगह बना पाए हैं.
Published at : 19 Oct 2025 09:01 PM (IST)
