साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत

साउथ के 8 हीरो भारी पड़े पूरे बॉलीवुड पर, सिर्फ शाहरुख-सलमान ने बचाई इज्जत

Most Popular Stars List: सितंबर 2025 में ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की नई रैंकिंग जारी की, जिसमें साउथ सिनेमा के सितारे और बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 09:01 PM (IST)
Most Popular Stars List: सितंबर 2025 में ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की नई रैंकिंग जारी की, जिसमें साउथ सिनेमा के सितारे और बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं.

ऑरमैक्स मीडिया ने सितंबर महीने के मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट निकाली है. इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही बॉलीवुड एक्टर अपनी जगह बना पाए हैं.

सितंबर 2025 में, ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की लिस्ट निकाली है. इस महीने की लिस्ट में साउथ सिनेमा के सितारों का दबदबा बना हुआ है.
सितंबर 2025 में, ऑरमैक्स मीडिया ने मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की लिस्ट निकाली है. इस महीने की लिस्ट में साउथ सिनेमा के सितारों का दबदबा बना हुआ है.
फैंस के बीच यह लिस्ट हमेशा चर्चित रहती है और स्टार्स की पॉपुलैरिटी को दर्शाती है.आइए जानते हैं इस टॉप 10 लिस्ट में कौन किस नंबर पर है.
फैंस के बीच यह लिस्ट हमेशा चर्चित रहती है और स्टार्स की पॉपुलैरिटी को दर्शाती है.आइए जानते हैं इस टॉप 10 लिस्ट में कौन किस नंबर पर है.
ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास देश के मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं.
ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास देश के मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं.
वहीं थलापति विजय ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नंबर 2 पर हैं.
वहीं थलापति विजय ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नंबर 2 पर हैं.
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा 2 के सुपरस्टार नंबर 3 पर हैं.
साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुष्पा 2 के सुपरस्टार नंबर 3 पर हैं.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों पर राज करते हैं और ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की लिस्ट वे नंबर 4 पर हैं.
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों पर राज करते हैं और ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की लिस्ट वे नंबर 4 पर हैं.
तमिल सिनेमा के जाने-माने सुपरस्टार अजीत कुमार अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से लाखों फैंस के दिलों में राज करते हैं और ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे नंबर 5 पर हैं.
तमिल सिनेमा के जाने-माने सुपरस्टार अजीत कुमार अपनी वर्सटाइल एक्टिंग से लाखों फैंस के दिलों में राज करते हैं और ऑरमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे नंबर 5 पर हैं.
वहीं महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, राम चरण और पवन कल्याण मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं.
वहीं महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, राम चरण और पवन कल्याण मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं.
अगर बात करें बॉलीवुड की तो सभी के फेवरेट भाईजान यानी सलमान खान भी इस मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं.
अगर बात करें बॉलीवुड की तो सभी के फेवरेट भाईजान यानी सलमान खान भी इस मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार्स की की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं.
Published at : 19 Oct 2025 09:01 PM (IST)
Shah Rukh Khan Ormax Media SALMAN KHAN

