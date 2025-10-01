एक्सप्लोरर
3 अलग वेडिंग आउटफिट्स में सेलेना गोमेज ने शेयर की अपनी तस्वीरें, लूट ली लाइमलाइट
Selena Gomez Wedding Outfits: हॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. 27 सितंबर को उन्होंने बेनी ब्लैंको संग शादी की. अब उनकी ड्रीमी वेडिंग गाऊन की फोटोज वायरल हैं.
सेलेना गोमेज ने बेनी ब्लैंको संग शादी कर ली. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने फैंस को इस बात की जानकारी की. अब एक बार फिर सिंगर अपने शादी की अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं, जहां उनका 3 अलग–अलग ब्राइडल वेयर वायरल हो रहा है.
Published at : 01 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Tags :SELENA GOMEZ Benny Blanco
