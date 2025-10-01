3 अलग वेडिंग आउटफिट्स में सेलेना गोमेज ने शेयर की अपनी तस्वीरें, लूट ली लाइमलाइट

अब बात करें सेलेना गोमेज के रिसेप्शन लुक की तो उन्होंने यह मिड लेंथ व्हाइट ड्रेस किया है जो उनपर खूब जच भी रहा है. हर ब्राइडल आउटफिट की तरह इसमें भी हॉल्टर नेक डिजाइन नजर आ रहा है. सेलेना गोमेज ने अपने हर ब्राइडल आउटफिट को बिल्कुल अलग अंदाज में स्टाइल कर उसे काफी ग्रेसफुली कैरी किया है.