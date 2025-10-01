हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
3 अलग वेडिंग आउटफिट्स में सेलेना गोमेज ने शेयर की अपनी तस्वीरें, लूट ली लाइमलाइट

Selena Gomez Wedding Outfits: हॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. 27 सितंबर को उन्होंने बेनी ब्लैंको संग शादी की. अब उनकी ड्रीमी वेडिंग गाऊन की फोटोज वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Selena Gomez Wedding Outfits: हॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर सेलेना गोमेज शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. 27 सितंबर को उन्होंने बेनी ब्लैंको संग शादी की. अब उनकी ड्रीमी वेडिंग गाऊन की फोटोज वायरल हैं.

सेलेना गोमेज ने बेनी ब्लैंको संग शादी कर ली. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने फैंस को इस बात की जानकारी की. अब एक बार फिर सिंगर अपने शादी की अनसीन तस्वीरें शेयर की हैं, जहां उनका 3 अलग–अलग ब्राइडल वेयर वायरल हो रहा है.

27 सितंबर को सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको संग कैलिफोर्निया में शादी रचाई थी. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने फैंस को ये अपडेट दिया. इसके बाद उनकी शादी की तस्वीरे खूब वायरल भी हुईं.
27 सितंबर को सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको संग कैलिफोर्निया में शादी रचाई थी. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने फैंस को ये अपडेट दिया. इसके बाद उनकी शादी की तस्वीरे खूब वायरल भी हुईं.
आज एक बार फिर सिंगर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस तीन अलग–अलग ड्रीमी ब्राइडल वेयर में नजर आईं.
आज एक बार फिर सिंगर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट शेयर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लेटेस्ट पोस्ट में एक्ट्रेस तीन अलग–अलग ड्रीमी ब्राइडल वेयर में नजर आईं.
वेडिंग सेरेमनी के लिए एक्ट्रेस ने व्हाइट हॉल्टर नेक गाउन कैरी किया था जिसमें वो बला की हसीन लग रही थीं. इस गाउन में हल्के फ्लोरल डिजाइंस आउटफिट की खूबसूरती को और भी निखार रहे हैं. अपने ब्राइडल लुक को उन्हें व्हाइट वेल के साथ कंप्लीट किया.
वेडिंग सेरेमनी के लिए एक्ट्रेस ने व्हाइट हॉल्टर नेक गाउन कैरी किया था जिसमें वो बला की हसीन लग रही थीं. इस गाउन में हल्के फ्लोरल डिजाइंस आउटफिट की खूबसूरती को और भी निखार रहे हैं. अपने ब्राइडल लुक को उन्हें व्हाइट वेल के साथ कंप्लीट किया.
अपने पवित्र बंधन की प्रतिज्ञा करने के दौरान हसीना ने व्हाइट लेस गाउन में अपनी खूबसूरती से सभी के होश उड़ा दिए. इस हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ब्राइडल आउटफिट में सेलेना गोमेज का लुक देख सच में उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल लग रहा है.
अपने पवित्र बंधन की प्रतिज्ञा करने के दौरान हसीना ने व्हाइट लेस गाउन में अपनी खूबसूरती से सभी के होश उड़ा दिए. इस हॉल्टर नेक बॉडीकॉन ब्राइडल आउटफिट में सेलेना गोमेज का लुक देख सच में उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल लग रहा है.
पति बेनी ब्लैंको के साथ हसीना की इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है. दोनों की जोड़ी देख फैंस उनकी बलाएं ले रहे हैं और पोस्ट पर खूब लाइक्स और कॉमेंट्स भी कर रहे हैं.
पति बेनी ब्लैंको के साथ हसीना की इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया जा रहा है. दोनों की जोड़ी देख फैंस उनकी बलाएं ले रहे हैं और पोस्ट पर खूब लाइक्स और कॉमेंट्स भी कर रहे हैं.
अपने मेकअप को मिनिमल और सटल रखते हुए हॉलीवुड सिंगर ने अपना लुक पूरा किया. इस लेस डिजाइन वाले गाउन के साथ भी उन्होंने व्हाइट वेल कैरी किया है जो उनके आउटफिट की खूबसूरती में चार–चांद लगा रहा है.
अपने मेकअप को मिनिमल और सटल रखते हुए हॉलीवुड सिंगर ने अपना लुक पूरा किया. इस लेस डिजाइन वाले गाउन के साथ भी उन्होंने व्हाइट वेल कैरी किया है जो उनके आउटफिट की खूबसूरती में चार–चांद लगा रहा है.
अब बात करें सेलेना गोमेज के रिसेप्शन लुक की तो उन्होंने यह मिड लेंथ व्हाइट ड्रेस किया है जो उनपर खूब जच भी रहा है. हर ब्राइडल आउटफिट की तरह इसमें भी हॉल्टर नेक डिजाइन नजर आ रहा है. सेलेना गोमेज ने अपने हर ब्राइडल आउटफिट को बिल्कुल अलग अंदाज में स्टाइल कर उसे काफी ग्रेसफुली कैरी किया है.
अब बात करें सेलेना गोमेज के रिसेप्शन लुक की तो उन्होंने यह मिड लेंथ व्हाइट ड्रेस किया है जो उनपर खूब जच भी रहा है. हर ब्राइडल आउटफिट की तरह इसमें भी हॉल्टर नेक डिजाइन नजर आ रहा है. सेलेना गोमेज ने अपने हर ब्राइडल आउटफिट को बिल्कुल अलग अंदाज में स्टाइल कर उसे काफी ग्रेसफुली कैरी किया है.
Published at : 01 Oct 2025 04:23 PM (IST)
SELENA GOMEZ Benny Blanco

इंडिया
