राधिका अंबानी की 10 खूबसूरत फोटोज, साड़ी पहन दिवाली पार्टी में छा गईं अंबानी परिवार की छोटी बहू

Radhika Merchant Saree Look: दिवाली पार्टी में अंबानी परिवार की छोटी बहु का खूबसूरत अंदाज देखा. साड़ी पहन इवेंट में उन्होंने सबकी निगाहे अपने ओर कर लीं. तस्वीरों में देखिए राधिका मर्चेंट की खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 05:58 PM (IST)
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट बला की हसीन लगीं. वाइट नेट साड़ी में उनका ये ग्लैमरस लुक देखते बनता है. राधिका अंबानी की इन 10 तस्वीरों को देख आप भी उनके मुरीद बन जाएंगे.

1/10
राधिका मर्चेंट आए दिन अपने खूबसूरती और फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में हसीना मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नजर आईं और यहां उन्होंने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा.
2/10
इस इवेंट में सभी की निगाहे सिर्फ अंबानी परिवार की छोटी बहू के ऊपर थीं. एक बार फिर राधिका ने सबके सामने ये प्रूव किया कि स्टाइल और फैशन के मामले में वो भी किसी से कम नहीं हैं.
3/10
इस फंक्शन के लिए राधिका ने वाइट कलर की साड़ी पहनी थी. इस लुक में अंबानी परिवार की छोटी बहु सादगी में भी कहर ढाती नजर आईं.
4/10
अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही हैं. फैंस समेत बाकी लोगों ने भी राधिका अंबानी की इन तस्वीरों पर अपना जमकर प्यार बरसाया है. सभी राधिका की खूबसूरती देख उनके कायल हो गए हैं.
5/10
इस शियर फैब्रिक वाईट साड़ी को मोतियों से सजाया गया था. राधिका ने अपनी साड़ी को सेम फैब्रिक और सेम कलर के ब्लाउज के साथ पेयर किया था. पूरी साड़ी में मोतियों की कारीगरी की हुई है.
6/10
राधिका का लुक बेहद सादगी भरा और एलिगेंट लग रहा है. अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्होंने सभी का दिल अपने नाम कर लिया है. राधिका अंबानी का ऐसा लुक देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
7/10
मेकअप और ज्वेलरी पर गौर करें तो उन्होंने सटल मेकअप ही किया है. खुले बाल रखते हुए राधिका ने स्टेटमेंट ईयररिंग्स और नेकपीस के साथ स्टेटमेंट हैंड एसेसरिज से अपना लुक पूरा किया.
8/10
अब राधिका अंबानी की ये तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यूजर्स अनंत अंबानी की पत्नी की इन तस्वीरों पर जमकर लाइक्स और कॉमेंट्स की बरसात कर रहे हैं.
9/10
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बहूरानी राधिका के साथ उनकी सास नीता अंबानी को भी देखा गया. सास-बहू की इस जोड़ी ने मिलकर इंटरनेट की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली है. दोनों का रॉयल अंदाज अब सुर्खियों में है.
10/10
जहां राधिका ने अपनी वाइट साड़ी लुक से इवेंट में चार चांद लगाए वहीं उनकी सासू मां नीता अंबानी ने सिल्वर सिक्विन साड़ी कैरी की है. अपने लुक को उन्होंने एमरल्ड इयरिंग्स और बन हेयरस्टाइल के साथ कंप्लीट किया.
Published at : 13 Oct 2025 05:58 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget