वायरल हो रहा किम कार्दशियन का अनोखा अंदाज, चेहरा दिखाए बिना ही दिखाया अतरंगी लुक

वायरल हो रहा किम कार्दशियन का अनोखा अंदाज, चेहरा दिखाए बिना ही दिखाया अतरंगी लुक

Kim Kardashian Unique Outfit: किम कार्दशियन अपने यूनिक आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इवेंट में हसीना का अनोखा लुक देखा गया जहां वो अपने मार्गीला गाउन के साथ नकाबपोश नजर आईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Kim Kardashian Unique Outfit: किम कार्दशियन अपने यूनिक आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इवेंट में हसीना का अनोखा लुक देखा गया जहां वो अपने मार्गीला गाउन के साथ नकाबपोश नजर आईं.

पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दशियन अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. इस बार भी उन्हें एक इवेंट में इसी तरह के यूनिक अंदाज में देखा गया. लॉस एंजिल्स में आयोजित अकादमी म्यूजियम गाला अवार्ड्स में हसीना अपने ग्लैमरस गाउन के साथ नकाब में नजर आईं.

1/6
अमेरिकन एक्ट्रेस किम कार्दशियन एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. उनका ये अतरंगी आउटफिट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल वो फिफ्थ अकादमी गाला अवार्ड्स में पहुंचीं जहां उनके इस आउटफिट में सबका ध्यान खींचा.
अमेरिकन एक्ट्रेस किम कार्दशियन एक बार फिर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं. उनका ये अतरंगी आउटफिट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल वो फिफ्थ अकादमी गाला अवार्ड्स में पहुंचीं जहां उनके इस आउटफिट में सबका ध्यान खींचा.
2/6
इस इवेंट में उनका ये आउटफिट काफी अटपटा से लग रहा है. हसीना ने बेज कलर का बॉडी हगिंग गाउन कैरी किया है. लेकिन इस आउटफिट में उन्होंने बेज कलर के मास्क से अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा था.
इस इवेंट में उनका ये आउटफिट काफी अटपटा से लग रहा है. हसीना ने बेज कलर का बॉडी हगिंग गाउन कैरी किया है. लेकिन इस आउटफिट में उन्होंने बेज कलर के मास्क से अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा था.
3/6
हसीना ने हैवी डिजाइनर नेकपीस और अपनी एमरल्ड अंगूठियों से ये लुक कंप्लीट किया. लेकिन फिर भी सभी का ध्यान इस नकाब पर आ कर ही अटक रहा जिसे हसीना ने अपने इस गाउन के साथ पेयर किया है.
हसीना ने हैवी डिजाइनर नेकपीस और अपनी एमरल्ड अंगूठियों से ये लुक कंप्लीट किया. लेकिन फिर भी सभी का ध्यान इस नकाब पर आ कर ही अटक रहा जिसे हसीना ने अपने इस गाउन के साथ पेयर किया है.
4/6
वैरायटी को इंटरव्यू देते हुए किम कार्दशियन ने बताया कि उन्होंने ये मास्क लास्ट मोमेंट में एड किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि रेड कार्पेट के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थीं. लेकिन उन्होंने स्कीम्स एस्थेटिक के लिए ऐसा लुक अपनाया.
वैरायटी को इंटरव्यू देते हुए किम कार्दशियन ने बताया कि उन्होंने ये मास्क लास्ट मोमेंट में एड किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि रेड कार्पेट के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थीं. लेकिन उन्होंने स्कीम्स एस्थेटिक के लिए ऐसा लुक अपनाया.
5/6
किम कार्दशियन अक्सर ही अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. फैंस को उनका ऐसा लुक पसंद भी आता है. लेकिन हसीना की इन वायरल तस्वीरों ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है और सभी उनके इन फोटोज पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं.
किम कार्दशियन अक्सर ही अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. फैंस को उनका ऐसा लुक पसंद भी आता है. लेकिन हसीना की इन वायरल तस्वीरों ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है और सभी उनके इन फोटोज पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं.
6/6
हालांकि कई फैशन क्रिटिक्स ने उनके इस लुक की सराहना भी की है. अब इंटरनेट पर कई दिनों तक लोग किम कार्दशियन के इस लुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने इस नए एक्सपेरिमेंट से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
हालांकि कई फैशन क्रिटिक्स ने उनके इस लुक की सराहना भी की है. अब इंटरनेट पर कई दिनों तक लोग किम कार्दशियन के इस लुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने इस नए एक्सपेरिमेंट से पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली.
Published at : 20 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Kim Kardashian HollyWood Academy Gala Awards

Embed widget