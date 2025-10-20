वायरल हो रहा किम कार्दशियन का अनोखा अंदाज, चेहरा दिखाए बिना ही दिखाया अतरंगी लुक

किम कार्दशियन अक्सर ही अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. फैंस को उनका ऐसा लुक पसंद भी आता है. लेकिन हसीना की इन वायरल तस्वीरों ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया है और सभी उनके इन फोटोज पर अपनी राय शेयर कर रहे हैं.