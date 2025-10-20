एक्सप्लोरर
वायरल हो रहा किम कार्दशियन का अनोखा अंदाज, चेहरा दिखाए बिना ही दिखाया अतरंगी लुक
Kim Kardashian Unique Outfit: किम कार्दशियन अपने यूनिक आउटफिट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इवेंट में हसीना का अनोखा लुक देखा गया जहां वो अपने मार्गीला गाउन के साथ नकाबपोश नजर आईं.
पॉपुलर अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल किम कार्दशियन अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. इस बार भी उन्हें एक इवेंट में इसी तरह के यूनिक अंदाज में देखा गया. लॉस एंजिल्स में आयोजित अकादमी म्यूजियम गाला अवार्ड्स में हसीना अपने ग्लैमरस गाउन के साथ नकाब में नजर आईं.
Published at : 20 Oct 2025 03:14 PM (IST)
