हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesजूही भट्ट कौन हैं? जिनके साथ रणवीर इलाहाबादिया ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप

जूही भट्ट कौन हैं? जिनके साथ रणवीर इलाहाबादिया ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप

Ranveer Allahbadia-Juhi Bhatt: फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने दिवाली पोस्ट के जरिए अपने नए रिलेशनशिप को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Ranveer Allahbadia-Juhi Bhatt: फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने दिवाली पोस्ट के जरिए अपने नए रिलेशनशिप को लेकर बड़ा हिंट दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 12:13 AM (IST)

रणवीर इलाहबादिया ने दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए अपने रिश्ते को कन्फर्म किया है और अब उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच काफी चर्चा में हैं.और सब ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी ये नयी साथी जूही भट्ट आखिर हैं कौन.

1/10
यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहबादिया, जिन्हें बीयरबाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चां में हैं.
1/10

यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहबादिया, जिन्हें बीयरबाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चां में हैं.
2/10
एक्ट्रेस निक्की शर्मा से ब्रेकअप की खबरों के कुछ महीनों बाद, रणवीर अब नए रिश्ते में नजर आ रहे हैं. इस बार कंटेंट क्रिएटर जूही भट्ट के साथ.
2/10

एक्ट्रेस निक्की शर्मा से ब्रेकअप की खबरों के कुछ महीनों बाद, रणवीर अब नए रिश्ते में नजर आ रहे हैं. इस बार कंटेंट क्रिएटर जूही भट्ट के साथ.
3/10
रणवीर के नए रोमांस की चर्चा तब शुरू हुईं जब उन्होंने सोमवार, 20 अक्टूबर को अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं.
3/10

रणवीर के नए रोमांस की चर्चा तब शुरू हुईं जब उन्होंने सोमवार, 20 अक्टूबर को अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं.
4/10
रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर घिब्ली-स्टाइल AI-जनरेटेड फोटो की एक सीरीज़ पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, “Happy Diwali. Having a grown man Diwali this year.”
4/10

रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम पर घिब्ली-स्टाइल AI-जनरेटेड फोटो की एक सीरीज़ पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, "Happy Diwali. Having a grown man Diwali this year."
5/10
रणवीर द्वारा पोस्ट की गई ये ड्रीम जैसी, एनिमेटेड स्टाइल की तस्वीरें रोमांटिक वाइब दे रही थीं, जिससे लोग मानने लगे कि वह अपने रिश्ते को इशारों में कन्फर्म कर रहे हैं. फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाएं दीं और उनके पोस्ट को जूही भट्ट की स्टोरी से जोड़कर देखने लगे.
5/10

रणवीर द्वारा पोस्ट की गई ये ड्रीम जैसी, एनिमेटेड स्टाइल की तस्वीरें रोमांटिक वाइब दे रही थीं, जिससे लोग मानने लगे कि वह अपने रिश्ते को इशारों में कन्फर्म कर रहे हैं. फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाएं दीं और उनके पोस्ट को जूही भट्ट की स्टोरी से जोड़कर देखने लगे.
6/10
वहीं अगर जूही भट्ट कि बात करें तो, वो एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 458k से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
6/10

वहीं अगर जूही भट्ट कि बात करें तो, वो एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके 458k से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
7/10
जूही देहरादून, उत्तराखंड की रहने वाली हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी उम्र 29 साल है.
7/10

जूही देहरादून, उत्तराखंड की रहने वाली हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी उम्र 29 साल है.
8/10
वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं, जिसमें फैशन कोलैबोरेशन, डांस रील्स और लाइफस्टाइल कंटेंट शामिल हैं.
8/10

वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जानी जाती हैं, जिसमें फैशन कोलैबोरेशन, डांस रील्स और लाइफस्टाइल कंटेंट शामिल हैं.
9/10
जूही ने कई डिजिटल वीडियोज़ में काम किया है और FilterCopy जैसे प्रसिद्ध कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग भी किया है.
9/10

जूही ने कई डिजिटल वीडियोज़ में काम किया है और FilterCopy जैसे प्रसिद्ध कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग भी किया है.
10/10
उन्होंने उनके कई स्केचेस में अभिनय किया, जिसमें “When You Break Up With Your Job” में अरनव भसीन के साथ उनकी भूमिका शामिल है.
10/10

उन्होंने उनके कई स्केचेस में अभिनय किया, जिसमें "When You Break Up With Your Job" में अरनव भसीन के साथ उनकी भूमिका शामिल है.
Published at : 21 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Published at : 21 Oct 2025 12:13 PM (IST)

Embed widget