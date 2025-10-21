एक्सप्लोरर
जूही भट्ट कौन हैं? जिनके साथ रणवीर इलाहाबादिया ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप
Ranveer Allahbadia-Juhi Bhatt: फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहबादिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने दिवाली पोस्ट के जरिए अपने नए रिलेशनशिप को लेकर बड़ा हिंट दिया है.
रणवीर इलाहबादिया ने दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए अपने रिश्ते को कन्फर्म किया है और अब उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच काफी चर्चा में हैं.और सब ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी ये नयी साथी जूही भट्ट आखिर हैं कौन.
Published at : 21 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Tags :Ranveer Allahbadia Juhi Bhatt
