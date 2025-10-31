एक्सप्लोरर
73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट
Zeenat Aman Fitness Secret: 73 की उम्र में भी ज़ीनत अमान अपनी फिटनेस और नेचुरल ग्लो से सभी को हैरान करती हैं. उम्र बढ़ने के बावजूद वे एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट रूटीन को हमेशा फॉलो करती हैं.
वेटरन एक्ट्रेस ज़ीनत अमान ने 1970-80 के दशक में ग्लैमर की नई परिभाषा गढ़ी थी. आज 73 साल की उम्र में भी वे अपनी फिटनेस और सुंदरता से फैंस को इंस्पायर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी हेल्थ और ग्लो का राज़ शेयर किया.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 31 Oct 2025 03:08 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
बॉलीवुड
7 Photos
पंजाब की 'ऐश्वर्या राय' हिमांशी खुराना का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, घटाया 17 किलो वजन
बॉलीवुड
7 Photos
50 की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी खुद को ऐसे रखती हैं फिट, जान लीजिए क्या है फिटनेस रूटीन
बॉलीवुड
7 Photos
डेजी शाह का नया लुक देखकर हर कोई हुआ हैरान, सलमान खान की एक्ट्रेस का हुआ गजब का ट्रांसफॉर्मेशन
बॉलीवुड
9 Photos
ना हैवी मेकअप, ना लाखों का लहंगा, 33 साल पुरानी साड़ी में आदित्य की दुल्हन बनी थीं यामी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
स्पोर्ट्स
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion