हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट

73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट

Zeenat Aman Fitness Secret: 73 की उम्र में भी ज़ीनत अमान अपनी फिटनेस और नेचुरल ग्लो से सभी को हैरान करती हैं. उम्र बढ़ने के बावजूद वे एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट रूटीन को हमेशा फॉलो करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Zeenat Aman Fitness Secret: 73 की उम्र में भी ज़ीनत अमान अपनी फिटनेस और नेचुरल ग्लो से सभी को हैरान करती हैं. उम्र बढ़ने के बावजूद वे एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट रूटीन को हमेशा फॉलो करती हैं.

वेटरन एक्ट्रेस ज़ीनत अमान ने 1970-80 के दशक में ग्लैमर की नई परिभाषा गढ़ी थी. आज 73 साल की उम्र में भी वे अपनी फिटनेस और सुंदरता से फैंस को इंस्पायर कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी हेल्थ और ग्लो का राज़ शेयर किया.

1/8
ज़ीनत अमान, जिनका असली नाम ज़ीनत अमानुल्ला खान है, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं. उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया और 1970-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. अपने करियर के दौरान वे सबसे ज़्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस में शामिल रही हैं और उन्हें तीन फ़िल्मफ़ेयर नॉमिनेशन में से एक पुरस्कार भी मिल चुका है.
ज़ीनत अमान, जिनका असली नाम ज़ीनत अमानुल्ला खान है, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं. उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया और 1970-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. अपने करियर के दौरान वे सबसे ज़्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस में शामिल रही हैं और उन्हें तीन फ़िल्मफ़ेयर नॉमिनेशन में से एक पुरस्कार भी मिल चुका है.
2/8
ज़ीनत अमान की 73 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस उनके फैंस के लिए एक प्रेरणा है. उनके ग्लो और इंस्पायर ने सालों के बाद भी उन्हें युवा दिखाया है और लोग उनकी फिटनेस के राज़ जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं.
ज़ीनत अमान की 73 साल की उम्र में भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस उनके फैंस के लिए एक प्रेरणा है. उनके ग्लो और इंस्पायर ने सालों के बाद भी उन्हें युवा दिखाया है और लोग उनकी फिटनेस के राज़ जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं.
3/8
हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे वे अपनी उम्र में भी स्वस्थ और फिट रहती हैं. उनका मेन मंत्रा है शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन खाना करना. वे किसी भी फैड डाइट या कठोर स्ट्रिक्ट डाइट का पालन नहीं करती हैं.
हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे वे अपनी उम्र में भी स्वस्थ और फिट रहती हैं. उनका मेन मंत्रा है शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन खाना करना. वे किसी भी फैड डाइट या कठोर स्ट्रिक्ट डाइट का पालन नहीं करती हैं.
4/8
ज़ीनत का डाइट और लाइफस्टाइल बहुत सिंपल और हेल्दी है. सुबह के नाश्ते में वे हल्का और न्यूट्रिशन खाना पसंद करती हैं. अक्सर काली चाय के साथ भिगोए हुए बादाम लेती हैं, जो मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में मदद करते हैं. पिछले कुछ सालों से वे स्मैश्ड एवोकाडो टोस्ट और थोड़ा चेडर चीज़ खाना पसंद करती हैं. कभी-कभी पोहा या चीला जैसे नाश्ते भी खाती हैं.
ज़ीनत का डाइट और लाइफस्टाइल बहुत सिंपल और हेल्दी है. सुबह के नाश्ते में वे हल्का और न्यूट्रिशन खाना पसंद करती हैं. अक्सर काली चाय के साथ भिगोए हुए बादाम लेती हैं, जो मेटाबॉलिज़्म बढ़ाने में मदद करते हैं. पिछले कुछ सालों से वे स्मैश्ड एवोकाडो टोस्ट और थोड़ा चेडर चीज़ खाना पसंद करती हैं. कभी-कभी पोहा या चीला जैसे नाश्ते भी खाती हैं.
5/8
लंच ज़ीनत का सबसे जरूरी मील होता है. इसमें दाल, सब्ज़ियाँ और रोटी जैसी सिंपल और बैलेंस्ड डिशेज़ होती है. कभी-कभी वे खट्टी दाल, आलू मटर की करी, पनीर टिक्का और टमाटर की होममेड चटनी भी लेती हैं.
लंच ज़ीनत का सबसे जरूरी मील होता है. इसमें दाल, सब्ज़ियाँ और रोटी जैसी सिंपल और बैलेंस्ड डिशेज़ होती है. कभी-कभी वे खट्टी दाल, आलू मटर की करी, पनीर टिक्का और टमाटर की होममेड चटनी भी लेती हैं.
6/8
शाम को ज़ीनत हल्के स्नैक्स जैसे रोस्टेड मखाना खाती हैं, जिनमें थोड़ा नमक और मसाले होते हैं. मिठाइयों से परहेज़ करती हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ी मिठास का माज़ा भी लेती हैं.
शाम को ज़ीनत हल्के स्नैक्स जैसे रोस्टेड मखाना खाती हैं, जिनमें थोड़ा नमक और मसाले होते हैं. मिठाइयों से परहेज़ करती हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ी मिठास का माज़ा भी लेती हैं.
7/8
ज़ीनत का डाइट प्लान बहुत आसान और बैलेंस्ड है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है. अगर आप भी उम्र के साथ फिट रहना चाहते हैं, तो उनके खाने-पीने और लाइफस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
ज़ीनत का डाइट प्लान बहुत आसान और बैलेंस्ड है, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है. अगर आप भी उम्र के साथ फिट रहना चाहते हैं, तो उनके खाने-पीने और लाइफस्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं.
8/8
आजकल ज़ीनत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वे अपने हेल्थ टिप्स, एक्सपीरियंस और रोजमर्रा की झलकियाँ शेयर करती हैं. हाल ही में वे नेटफ्लिक्स सीरीज़ द रॉयल्स में दिखीं और जल्द ही फिल्म बन टिक्की में नजर आएंगी.
आजकल ज़ीनत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वे अपने हेल्थ टिप्स, एक्सपीरियंस और रोजमर्रा की झलकियाँ शेयर करती हैं. हाल ही में वे नेटफ्लिक्स सीरीज़ द रॉयल्स में दिखीं और जल्द ही फिल्म बन टिक्की में नजर आएंगी.
Published at : 31 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Zeenat Aman Hare Rama Hare Krishna Yaadon Ki Baaraat

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
स्पोर्ट्स
IND W vs AUS W: ‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
ट्रेंडिंग
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
हेल्थ
What Happens to Old Kidney after Transplant: किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
यूटिलिटी
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget