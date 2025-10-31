73 साल की उम्र में भी कैसे फिटनेस के साथ ग्लो मैंटेन कर रही है जीनत अमान? एक्ट्रेस ने बताया सीक्रेट

ज़ीनत अमान, जिनका असली नाम ज़ीनत अमानुल्ला खान है, एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं. उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया और 1970-80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. अपने करियर के दौरान वे सबसे ज़्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस में शामिल रही हैं और उन्हें तीन फ़िल्मफ़ेयर नॉमिनेशन में से एक पुरस्कार भी मिल चुका है.