एक्सप्लोरर
जायद खान की मां जरीन का निधन, जया, शबाना, और बॉबी देओल समेत बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे संजय खान के घर
Zarine Khan passes away: बॉलीवुड एक्टर जायद खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है. ऐसे में बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स उनके घर पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय खान की पत्नी और जायद-सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है. उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली. काफी वक्त से वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जायद के घर पहुंचे.
Published at : 07 Nov 2025 03:00 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
