हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजायद खान की मां जरीन का निधन, जया, शबाना, और बॉबी देओल समेत बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे संजय खान के घर

Zarine Khan passes away: बॉलीवुड एक्टर जायद खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है. ऐसे में बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स उनके घर पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Nov 2025 03:08 PM (IST)
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय खान की पत्नी और जायद-सुजैन खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है. उन्होंने 81 साल की उम्र में आखिरी सांसे ली. काफी वक्त से वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जायद के घर पहुंचे.

1/10
बॉलीवुड के दिग्गज एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों एक्टर संजय खान के घर उनकी पत्नी जरीन खान के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची.
2/10
फिल्ममेकर मधुर भंडारकर भी इस दुख की घड़ी में जायद खान को सपोर्ट करने के लिए उनके घर पहुंचे.
3/10
एक्ट्रेस सोनल चौहान भी जरीन खान के अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंची. इस दौरान वो सिंपल लुक में दिखी.
4/10
सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह को भी संजय खान के घर स्पॉट किया गया.
5/10
एक्टर अली गोनी भी अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन संग संजय खान के घर पहुंचे. दोनों जायद और सुजैन के करीबी दोस्त हैं.
6/10
बॉबी देओल भी जायद खान की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए संजय खान के घर पहुंचे थे.
7/10
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन अपनी बेटी के साथ संजय खान के घर पहुंची. उन्होंने फेस पर मास्क लगाया था.
8/10
बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ भी जरीन खान के अंतिम दर्शन करने पहुंचे. जो संजय खान के घर के बाहर मीडिया पर गुस्सा करते भी दिखे.
9/10
हिंदी सिनेमा की दिग्गज और बेहतरीन एक्ट्रेस शबाना आजमी भी संजय खान के घर उनकी पत्नी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची.
10/10
एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह भी जायद और सुजैन खान का दुख बांटने के लिए उनकी घर पहुंची थी.
Published at : 07 Nov 2025 03:00 PM (IST)
Shabana Azmi Jaya Bachchan Zayed Khan Zarine Khan

