एक्सप्लोरर
खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को भी देती हैं मात, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बन पाया करियर
Happy Birthday Yukta Mukhi: युक्ता मुखी बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं. लेकिन इसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना सिक्का नहीं चला पाईं. यहां जानिए उनके बारे में दिलचस्प बातें.
युक्ता मुखी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा. खूबसूरती में तो हसीना किसी से कम नहीं थीं लेकिन बॉलीवुड में उनका करियर नहीं चल पाया. जन्मदिन के मौके पर जानिए उनके बारे में खास बातें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Oct 2025 11:06 AM (IST)
Tags :Yukta Mookhey Pyasa
बॉलीवुड
7 Photos
खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को भी देती हैं मात, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बन पाया करियर
बॉलीवुड
7 Photos
अहान पांडे अपनी उम्र से बड़ी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे इश्क! 'सैयारा' के बाद हाथ लगी ये बड़ी फिल्म
बॉलीवुड
7 Photos
बॉबी देओल को बॉलीवुड में पूरे हुए 30 साल, पैपराजी संग सेलिब्रेट किया ये स्पेशल मूमेंट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
बिहार
प्रशांत किशोर का INDIA और NDA पर सीधा वार, कहा- 'हम इतना वोट काटेंगे कि हालत खराब हो जाएगी'
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion