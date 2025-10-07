खूबसूरती में ऐश्वर्या-सुष्मिता को भी देती हैं मात, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बन पाया करियर

युक्ता मुखी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनका पाकिस्तान के मुल्तान शहर से भी कनेक्शन है. एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जब भारत का बंटवारा हुआ, तब उनके पिता, जिनकी उम्र उस समय तीन से चार साल रही होगी, जैसे-तैसे जान बचाकर भारत आएं. यहां वे रिफ्यूजी कैंप में रहे. हालांकि, कभी-कभी पाकिस्तान के मुल्तान शहर का ख्याल आता है और जब लोग पूछते हैं कि आपका गांव कहां है, तो मैं बताती हूं कि मेरा कोई गांव नहीं है, मैं मुंबई से हूं और मैं बहुत खुश हूं.