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Yoga Day 2026: इवेंट में श्रीलीला ने लूटी महफिल, शाहिद कपूर भी छाए, देखें फोटोज
Yoga Day 2026: हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. मुंबई में आयोजित एक खास इवेंट में शाहिद कपूर और श्रीलीला समेत कई सेलेब्रिटीज ने हिस्सा लिया.
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर 21 जून को मुंबई के वर्ली स्थित डोम, एसवीपी एनएससीआई स्टेडियम में एक भव्य योग उत्सव का आयोजन किया गया. दिव्यज फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के वंचित, सड़क पर रहने वाले और दिव्यांग बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस मौके पर बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए राजनीति, सिनेमा और समाज सेवा जगत की कई बड़ी हस्तियां नजर आईं.
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Published at : 21 Jun 2026 12:40 PM (IST)
Tags :Sreeleela SHAHID KAPOOR Yoga Day 2026
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