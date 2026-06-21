इस इवेंट में बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर शाहिद कपूर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने डैशिंग लुक से पूरी लाइमलाइट लूट ली. उनके स्टाइलिश अंदाज और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी ने फैंस का दिल जीत लिया.