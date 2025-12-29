2025 में के-ड्रामा का क्रेज पूरे दुनिया में तेजी से बढ़ा है. रोमांस, थ्रिलर, एक्शन और सस्पेंस से भरी ये सीरीज लोगों को शुरू से अंत तक बांधे रखती हैं. अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा तो साल खत्म होने से पहले इन्हें अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल करें. हर सीरीज का क्लाइमेक्स इतना सरप्राइजिंग और इंटेंस है कि आप सीट से चिपके रह जाएंगे.