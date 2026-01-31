एक्सप्लोरर
बॉस लेडी लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं हुमा कुरैशी, पैंट-सूट में दिखा स्टाइलिश अंदाज
Huma Qureshi spotted: हुमा कुरैशी को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया जहां उनका कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश अंदाज लोगों का ध्यान खींचता नजर आया. उनका एयरपोर्ट लुक चर्चा में है.
हुमा कुरैशी अपने अलग स्टाइल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं. चाहे स्क्रीन हो या रियल लाइफ वो हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ नजर आती हैं. हाल ही में हुमा मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं जहां उनका स्टाइलिश और ग्रेसफुल अंदाज लोगों का ध्यान खींच ले गया.
