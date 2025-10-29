एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं यामी गौतम? जानिए एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन
Yami Guatam Education: यामी गौतम न सिर्फ टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं बल्कि पढ़ाई में भी कमाल की रही हैं. उन्होंने कभी एक्टिंग करने का सपना देखा ही नहीं था लेकिन आज वो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम सिर्फ अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन के लिए भी जानी जाती हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि यामी पढ़ाई में भी काफी तेज रही हैं और उन्होंने एक अलग फील्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. फिल्मों में आने से पहले उनका सपना कुछ और था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ले आई. चलिए, जानते हैं यामी गौतम की एजुकेशन.
Published at : 29 Oct 2025 12:43 PM (IST)
