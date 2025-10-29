कितनी पढ़ी-लिखी हैं यामी गौतम? जानिए एक्ट्रेस की क्वालिफिकेशन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Yami Guatam Education: यामी गौतम न सिर्फ टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं बल्कि पढ़ाई में भी कमाल की रही हैं. उन्होंने कभी एक्टिंग करने का सपना देखा ही नहीं था लेकिन आज वो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 12:43 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम सिर्फ अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन के लिए भी जानी जाती हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि यामी पढ़ाई में भी काफी तेज रही हैं और उन्होंने एक अलग फील्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. फिल्मों में आने से पहले उनका सपना कुछ और था, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ले आई. चलिए, जानते हैं यामी गौतम की एजुकेशन.

यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ है.
यामी गौतम की शुरुआती पढ़ाई यादविंदर पब्लिक स्कूल, चंडीगढ़ से हुई है. स्कूल के बाद यामी ने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान यामी IAS ऑफिसर बनना चाहती थी.
यामी कॉलेज में लॉ ऑनर्स सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही थी. बचपन से IAS का सपना देखने वाली यामी के जीवन में बदलाव अचानक आए.
यामी बताती हैं कि एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आए. उनमें यामी के पिता के दोस्त भी थे, जिनकी पत्नी एक्ट्रेस थी. उन्होंने देखा कि यामी में एक्ट्रेस बनने की क्वालिटी है. इसके बाद यामी की कुछ फोटोज मुंम्बई के कई प्रोडक्शन हाउस को भेजे गए.
फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए 20 साल की उम्र में यामी गौतम चंडीगढ़ से मुंबई आ गई थी. इसी वजह से उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी.
मुंबई में रहते हुए यामी ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर एक्टर आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म 'विक्की डोनर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया इसके अलावा यामी तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषी फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं.
Published at : 29 Oct 2025 12:43 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

