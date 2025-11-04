एक्सप्लोरर
सूट में यामी गौतम एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, एक्ट्रेस का नया अवतार देख फैंस हुए इंप्रेस
Yami Gautam Photos: यामी गौतम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों पर रिलीज होने जा रही है. यामी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.
यामी गौतम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हक के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे.
Published at : 04 Nov 2025 08:11 AM (IST)
बॉलीवुड
