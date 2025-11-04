हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसूट में यामी गौतम एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, एक्ट्रेस का नया अवतार देख फैंस हुए इंप्रेस

सूट में यामी गौतम एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट, एक्ट्रेस का नया अवतार देख फैंस हुए इंप्रेस

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 08:11 AM (IST)
Yami Gautam Photos: यामी गौतम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों पर रिलीज होने जा रही है. यामी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.

यामी गौतम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हक के प्रमोशन में बिजी हैं. इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आएंगे.

यामी की फिल्म हक 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. वो फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं.
फिल्म की रिलीज से पहले यामी ने अपनी सादगी से फैंस का दिल जीत लिया है.
यामी एयरपोर्ट पर सूट में स्पॉट हुईं. उन्होंने पेस्टल ब्लू कलर का सूट पहना था. जिसके बाद व्हाइट दुपट्टा लिया था.
उन्होंने अपने लुक को लाइट मेकअप से कंप्लीट किया. इसके साथ उन्होंने शेड्स लगाए हुए थे.
यामी का ये अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. उनका सिंपल लुक देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
यामी ज्यादातर सिंपल ही लुक में नजर आती हैं मगर इस बार सूट के साथ उनके चेहरे पर ग्लो देखने वाला था. जिसकी लोग तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं.
यामी की फिल्म हक की बात करें तो इसका ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया है और फैंस इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.
Published at : 04 Nov 2025 08:11 AM (IST)
Yami Gautam Haq Yami Gautam Airport Look

Photo Gallery

