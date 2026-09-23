नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद यामी गौतम ने आउटसाइडर्स को दिया खास मैसेज

यामी ने कहा कि ऐसा सम्मान हर उस कलाकार के लिए गर्व की बात है, जो सालों से मेहनत कर रहा है. उन्होंने इस खुशी को उन कलाकारों से भी जोड़ा जो उनकी तरह बड़े सपने लेकर इस इंडस्ट्री में आते है.