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नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद यामी गौतम ने आउटसाइडर्स को दिया खास मैसेज
यामी गौतम ने ‘आर्टिकल 370’ के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलने पर खुशी जताई और आउटसाइडर्स व नए कलाकारों से मेहनत करते रहने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि यह गर्व का पल है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने आर्टिकल 370 फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड जीतने के बाद ऑउटसाइडर्स को खास मैसेज दिया है,
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Published at : 23 Sep 2026 07:26 PM (IST)
Tags :Yami Gautam
बॉलीवुड
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