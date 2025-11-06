हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बला की खूबसूरत दिखती हैं यामी गौतम, 10 फोटोज में देखें उनकी शानदार तस्वीरें

बला की खूबसूरत दिखती हैं यामी गौतम, 10 फोटोज में देखें उनकी शानदार तस्वीरें

Yami Gautam Pics: एक बार फिर यामी गौतम ने अपनी नए फिल्म 'हक' से अपने एक्टिंग का जलवा बिखेर दिया है. उनकी खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं, तभी तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Yami Gautam Pics: एक बार फिर यामी गौतम ने अपनी नए फिल्म 'हक' से अपने एक्टिंग का जलवा बिखेर दिया है. उनकी खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं, तभी तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं.

यामी गौतम ने अपनी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में खास जगह बनाई है. आज वे उन सफल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जो अपने दम पर फिल्म हिट करा सकती हैं. फैंस न सिर्फ उनकी एक्टिंग के दीवाने हैं बल्कि उनकी खूबसूरती पर भी जान छिड़कते हैं. यामी की सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान है और बिना मेकअप के भी वे बेहद खूबसूरत लगती हैं.

1/10
यामी गौतम आज इंडस्ट्री की सबसे काबिल एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन यामी गौतम को अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था.
यामी गौतम आज इंडस्ट्री की सबसे काबिल एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं. लेकिन यामी गौतम को अपने करियर की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा था.
2/10
यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था.
यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था.
3/10
उन्होंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से ही की और शुरू में वकील बनने का सपना देखा था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिल एक्टिंग में ज्यादा लगता है.
उन्होंने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ से ही की और शुरू में वकील बनने का सपना देखा था, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका दिल एक्टिंग में ज्यादा लगता है.
4/10
उनकी पहली टेलीविजन प्रेजेंस 'चांद के पार चलो' में थी. उन्होंने राजकुमार आर्यन की मुख्य एक्ट्रेस के रूप में काम किया.
उनकी पहली टेलीविजन प्रेजेंस 'चांद के पार चलो' में थी. उन्होंने राजकुमार आर्यन की मुख्य एक्ट्रेस के रूप में काम किया.
5/10
यामी को बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक 2012 में आयुष्मान खुराना के साथ आई फिल्म ‘विकी डोनर’ से मिला.
यामी को बॉलीवुड में बड़ा ब्रेक 2012 में आयुष्मान खुराना के साथ आई फिल्म ‘विकी डोनर’ से मिला.
6/10
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यामी की सादगी और नैचुरल एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया.
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यामी की सादगी और नैचुरल एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया.
7/10
यामी ने उर्री द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2, काबिल, आर्टिकल 370, बदलापुर जैसी कई हिट फिल्में दी हैं.
यामी ने उर्री द सर्जिकल स्ट्राइक, बाला, ओएमजी 2, काबिल, आर्टिकल 370, बदलापुर जैसी कई हिट फिल्में दी हैं.
8/10
यामी गौतम अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं.
यामी गौतम अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं.
9/10
पर्सनल लाइफ की बात करें तो यामी गौतम ने 2021 में फिल्ममेकर आदित्य धर से शादी की, जो ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के डायरेक्टर हैं
पर्सनल लाइफ की बात करें तो यामी गौतम ने 2021 में फिल्ममेकर आदित्य धर से शादी की, जो ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ के डायरेक्टर हैं
10/10
हाल ही में अपनी नई फिल्म 'हक' में नजर आने वाली है, जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाला है.
हाल ही में अपनी नई फिल्म 'हक' में नजर आने वाली है, जो 7 नवंबर को रिलीज होने वाला है.
Published at : 06 Nov 2025 03:41 PM (IST)
Yami Gautam Article- 370 Haq

