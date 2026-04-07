मलाइका अरोड़ा लंबे समय से योग कर रही हैं और अक्सर अपने योग वाले वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हेडस्टैंड से लेकर स्ट्रेचिंग तक, वह दिखाती हैं कि योग से शरीर मजबूत और दिमाग शांत रहता है. उन्होंने अपना योग स्टूडियो भी शुरू किया है.