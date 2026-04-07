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World Health Day 2026: मलाइका अरोड़ा से शिल्पा शेट्टी तक, योग के जरिए फिटनेस गोल्स सेट कर रहीं एक्ट्रेसेस
World Health Day 2026: आज, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है. ऐसे में आइए उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जानते हैं, जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट कर रही हैं.
बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस सिर्फ अपने लुक्स से ही नहीं, बल्कि फिट और हेल्दी रहने के तरीके से भी लोगों को इंस्पायर करती हैं. खासकर वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर ये एक्ट्रेसेस योग के जरिए फैंस को बताती नजर आती हैं कि फिट रहना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है.
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Published at : 07 Apr 2026 01:08 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion