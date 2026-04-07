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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडWorld Health Day 2026: मलाइका अरोड़ा से शिल्पा शेट्टी तक, योग के जरिए फिटनेस गोल्स सेट कर रहीं एक्ट्रेसेस

World Health Day 2026: मलाइका अरोड़ा से शिल्पा शेट्टी तक, योग के जरिए फिटनेस गोल्स सेट कर रहीं एक्ट्रेसेस

World Health Day 2026: आज, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है. ऐसे में आइए उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जानते हैं, जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट कर रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Apr 2026 01:08 PM (IST)
World Health Day 2026: आज, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है. ऐसे में आइए उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जानते हैं, जो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट कर रही हैं.

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस सिर्फ अपने लुक्स से ही नहीं, बल्कि फिट और हेल्दी रहने के तरीके से भी लोगों को इंस्पायर करती हैं. खासकर वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर ये एक्ट्रेसेस योग के जरिए फैंस को बताती नजर आती हैं कि फिट रहना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी जरूरी है.

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मलाइका अरोड़ा लंबे समय से योग कर रही हैं और अक्सर अपने योग वाले वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हेडस्टैंड से लेकर स्ट्रेचिंग तक, वह दिखाती हैं कि योग से शरीर मजबूत और दिमाग शांत रहता है. उन्होंने अपना योग स्टूडियो भी शुरू किया है.
मलाइका अरोड़ा लंबे समय से योग कर रही हैं और अक्सर अपने योग वाले वीडियोज शेयर करती रहती हैं. हेडस्टैंड से लेकर स्ट्रेचिंग तक, वह दिखाती हैं कि योग से शरीर मजबूत और दिमाग शांत रहता है. उन्होंने अपना योग स्टूडियो भी शुरू किया है.
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कृति खरबंदा भी अपने फिटनेस रूटीन में योग को शामिल करती हैं. वह अक्सर ऐसे आसन करती नजर आती हैं, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल बने और कोर स्ट्रॉन्ग हो. उनका मानना है कि रोजाना योग करना सबसे जरूरी है.
कृति खरबंदा भी अपने फिटनेस रूटीन में योग को शामिल करती हैं. वह अक्सर ऐसे आसन करती नजर आती हैं, जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल बने और कोर स्ट्रॉन्ग हो. उनका मानना है कि रोजाना योग करना सबसे जरूरी है.
Published at : 07 Apr 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty MALAIKA ARORA World Health Day 2026

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