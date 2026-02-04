हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
World Cancer Day 2026 : सोनाली बेंद्रे से मनीषा कोइराला तक, इन सितारों ने जीती थी जानलेवा बीमारी से जंग, लेकिन कैंसर से हार गए ये सेलेब्स

World Cancer Day 2026 : सोनाली बेंद्रे से मनीषा कोइराला तक, इन सितारों ने जीती थी जानलेवा बीमारी से जंग, लेकिन कैंसर से हार गए ये सेलेब्स

World Cancer Day: आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस जंग को जीत कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं. इस लिस्ट में कुछ सितारें ऐसे भी हैं जिनके लिए ये काल बन गया.

By : आईएएनएस  | Updated at : 04 Feb 2026 11:23 AM (IST)
World Cancer Day: आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस जंग को जीत कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं. इस लिस्ट में कुछ सितारें ऐसे भी हैं जिनके लिए ये काल बन गया.

कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है. इस बीमारी से जंग जीतकर कई सितारे आज स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं. वहीं, इस कैंसर ने हमसे न जाने कितने चहेते सितारों को छीन लिया. 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है. यह दिन उन एक्टर्स के उदाहरण के साथ जंग जीतने की हिम्मत देता है तो कई पुराने जख्मों को भी कुरेदता है. इन सितारों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हिम्मत, परिवार का साथ और समय पर इलाज कितना जरूरी है. कैंसर से जंग जीतने वाले सितारों की लिस्ट में सोनाली बेंद्रे से लेकर हिना खान तक का नाम शामिल है.वहीं, कैंसर की चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कहने वाले सितारों की भी लिस्ट लंबी है.

1/13
सोनाली बेंद्रे को साल 2018 में स्टेज-4 मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला था. न्यूयॉर्क में इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हुईं और जागरूकता फैला रही हैं.
सोनाली बेंद्रे को साल 2018 में स्टेज-4 मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला था. न्यूयॉर्क में इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हुईं और जागरूकता फैला रही हैं.
2/13
कैंसर से जंग जीतने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में मनीषा कोइराला का भी नाम शामिल है. उन्होंने साल 2012 में ओवेरियन कैंसर को हराया. इलाज के बाद वह स्वस्थ हैं और फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं. वह किताब लिखकर दूसरों को प्रेरित भी कर रही हैं.
कैंसर से जंग जीतने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में मनीषा कोइराला का भी नाम शामिल है. उन्होंने साल 2012 में ओवेरियन कैंसर को हराया. इलाज के बाद वह स्वस्थ हैं और फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं. वह किताब लिखकर दूसरों को प्रेरित भी कर रही हैं.
Published at : 04 Feb 2026 11:23 AM (IST)
Rishi Kapoor Manisha Koirala Sonali Bendre Hina Khan

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
