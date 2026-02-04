एक्सप्लोरर
World Cancer Day 2026 : सोनाली बेंद्रे से मनीषा कोइराला तक, इन सितारों ने जीती थी जानलेवा बीमारी से जंग, लेकिन कैंसर से हार गए ये सेलेब्स
World Cancer Day: आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन हम आपको उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस जंग को जीत कर अपनी जिंदगी जी रहे हैं. इस लिस्ट में कुछ सितारें ऐसे भी हैं जिनके लिए ये काल बन गया.
कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है. इस बीमारी से जंग जीतकर कई सितारे आज स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं. वहीं, इस कैंसर ने हमसे न जाने कितने चहेते सितारों को छीन लिया. 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है. यह दिन उन एक्टर्स के उदाहरण के साथ जंग जीतने की हिम्मत देता है तो कई पुराने जख्मों को भी कुरेदता है. इन सितारों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हिम्मत, परिवार का साथ और समय पर इलाज कितना जरूरी है. कैंसर से जंग जीतने वाले सितारों की लिस्ट में सोनाली बेंद्रे से लेकर हिना खान तक का नाम शामिल है.वहीं, कैंसर की चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कहने वाले सितारों की भी लिस्ट लंबी है.
Published at : 04 Feb 2026 11:23 AM (IST)
