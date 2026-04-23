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World Book Day: प्रियंका चोपड़ा से नीना गुप्ता तक, एक्टिंग ही नहीं, टॉप राइटर्स भी हैं 7 एक्ट्रेसेस
World Book Day: कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेज ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि अपने किताबों से लेखकों के बीच जगह बना चुकी है. इसी बीच आइए 'वर्ल्ड बुक डे' के मौके पर उनकी किताबों पर एक नजर डालते है.
आज दुनियाभर में 'वर्ल्ड बुक डे' मनाया जा रहा है. इसी बीच आइए उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेज पर नजर डालते हैं, जिन्होंने सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं, बल्कि अपने कलम से भी अपनी पहचान बनाई है. इन एक्ट्रेसेस ने अपनी खुद की किताब लिखी, जिसमें जिंदगी के उतार-चढ़ाव, संघर्ष, सफलता और कई अनुभवों को ईमानदारी से शेयर किया है. इन किताबों में कहीं आपको इस्पिरेशन मिलेगी, तो कहीं हंसी और सच्चाई का एहसास होगा. अगर आप कुछ अलग और नया पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताबें आपके लिए शानदार ऑप्शन बन सकती हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 06:38 PM (IST)
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