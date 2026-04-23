World Book Day: प्रियंका चोपड़ा से नीना गुप्ता तक, एक्टिंग ही नहीं, टॉप राइटर्स भी हैं 7 एक्ट्रेसेस

ट्विंकल खन्ना (मिसेस फनीबोन्स) - ट्विंकल की ये किताब हंसी और मजेदार किस्सों से भरी हुई है. उन्होंने हर दिन की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों को बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखा है, जिससे आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा.