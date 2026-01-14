एक्सप्लोरर
'वंडर मैन' से 'द बॉयज सीजन 5' तक, साल 2026 में रिलीज होंगी ये 7 धमाकेदार सुपरहीरो सीरीज, नोट कर लें तारीख
Superhero Series 2026: साल 2026 सुपरहीरो फैंस के लिए धमाकेदार रहेगा.वंडर मैन से लेकर द बॉयज सीजन 5 तक मार्वल और डीसी की 7 बड़ी वेब सीरीज तय तारीखों पर रिलीज होंगी. देखना ना भूले.
सुपरहीरो कंटेंट के दीवानों के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है. मार्वल और डीसी अपने सबसे चर्चित और पावरफुल शोज के साथ ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार हैं. वंडर मैन से लेकर द बॉयज सीजन 5 तक ये सीरीज एक्शन ड्रामा और थ्रिल से भरपूर होंगी.
1/8
2/8
Published at : 14 Jan 2026 12:05 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'वंडर मैन' से 'द बॉयज सीजन 5' तक, साल 2026 में रिलीज होंगी ये 7 धमाकेदार सुपरहीरो सीरीज
बॉलीवुड
7 Photos
बहन नुपूर के वेडिंग रिसेप्शन में कृति सेनन ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हॉल्टर नेक ब्लाउज से ढाया कहर
बॉलीवुड
8 Photos
मरून साड़ी और हैवी जूलरी में मौनी रॉय का ट्रेडिशनल लुक, फैंस बोले- 'क्लासिक ब्यूटी'
बॉलीवुड
14 Photos
मरून गाउन में अप्सरा लगीं नूपुर, ब्लैक आउटफिट में जंचे स्टेबिन, देखें रिपेस्शन फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान में हालात बेहद गंभीर! मौतों का आंकड़ा 2,500 के पार, ट्रंप ने भी दी चेतावनी
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: वोटर ID नहीं है तो ये 12 दस्तावेज भी आ जाएंगे काम, जानिए मतदान से जुड़ी जरूरी बातें
क्रिकेट
एमएस धोनी से रवींद्र जडेजा तक, किसी आलीशान महल से कम नहीं हैं इन 5 क्रिकेटर्स का बंगला
ओटीटी
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
'वंडर मैन' से 'द बॉयज सीजन 5' तक, साल 2026 में रिलीज होंगी ये 7 धमाकेदार सुपरहीरो सीरीज
बॉलीवुड
7 Photos
बहन नुपूर के वेडिंग रिसेप्शन में कृति सेनन ने साड़ी में लूटी लाइमलाइट, हॉल्टर नेक ब्लाउज से ढाया कहर
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion