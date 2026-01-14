साल 2026 सुपरहीरो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है. मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्स अपनी सबसे बड़ी और चर्चित सुपरहीरो वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं. एक तरफ जहां नए कैरेक्टर्स की एंट्री होगी वहीं दूसरी ओर कुछ आइकॉनिक शोज अपने फाइनल और नए सीजन के साथ धमाल मचाएंगे. आइए जानते हैं साल 2026 में रिलीज होने वाली 7 सबसे चर्चित सुपरहीरो सीरीज के बारे में.