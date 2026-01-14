हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'वंडर मैन' से 'द बॉयज सीजन 5' तक, साल 2026 में रिलीज होंगी ये 7 धमाकेदार सुपरहीरो सीरीज, नोट कर लें तारीख

Superhero Series 2026: साल 2026 सुपरहीरो फैंस के लिए धमाकेदार रहेगा.वंडर मैन से लेकर द बॉयज सीजन 5 तक मार्वल और डीसी की 7 बड़ी वेब सीरीज तय तारीखों पर रिलीज होंगी. देखना ना भूले.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Jan 2026 12:05 PM (IST)
सुपरहीरो कंटेंट के दीवानों के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है. मार्वल और डीसी अपने सबसे चर्चित और पावरफुल शोज के साथ ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार हैं. वंडर मैन से लेकर द बॉयज सीजन 5 तक ये सीरीज एक्शन ड्रामा और थ्रिल से भरपूर होंगी.

साल 2026 सुपरहीरो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है. मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्स अपनी सबसे बड़ी और चर्चित सुपरहीरो वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं. एक तरफ जहां नए कैरेक्टर्स की एंट्री होगी वहीं दूसरी ओर कुछ आइकॉनिक शोज अपने फाइनल और नए सीजन के साथ धमाल मचाएंगे. आइए जानते हैं साल 2026 में रिलीज होने वाली 7 सबसे चर्चित सुपरहीरो सीरीज के बारे में.
साल की पहली मार्वल सीरीज वंडर मैन 28 जनवरी को रिलीज होगी. इस सीरीज में याह्या अब्दुल-मतीन II और बेन किंग्सले अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. कहानी एक्टर साइमन विलियम्स की है जो ‘वंडर मैन’ के रीमेक में काम करना चाहता है. लेकिन अचानक उसे सुपरपावर मिल जाती हैं जिन्हें कंट्रोल करना उसके लिए आसान नहीं होता. ये सीरीज एक्टर की लाइफ और सुपरहीरो की दुनिया के बीच दिलचस्प टकराव दिखाएगी.
