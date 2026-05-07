करियर के पीक पर फिल्मों से दूर क्यों हुईं पहली 100 करोड़ी फिल्म एक्ट्रेस? वजह कर देगी हैरान

साउथ फिल्म इंडस्ट्री में असिन ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के जरिए अपनी मजबूत जगह बनाई. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. कुछ ही सालों में वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गईं और बड़े स्टार्स के साथ लगातार हिट फिल्में देने लगीं, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी.