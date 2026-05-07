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करियर के पीक पर फिल्मों से दूर क्यों हुईं पहली 100 करोड़ी फिल्म एक्ट्रेस? वजह कर देगी हैरान
Asin Thottumkal Career: साउथ से बॉलीवुड में कदम रखते ही एक्ट्रेस असिन ने 100 करोड़ी फिल्म से खुद की नई पहचान बनाई थी. हालांकि उन्होंने अपने करियर के शिखर पर आकर ही एक्टिंग से दूरी बना ली.
बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली असिन थोट्टुमकल एक समय पर इंडस्ट्री की सबसे सफल और पॉपुलर एक्ट्रेसेज में गिनी जाती थीं. उन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में 100 करोड़ क्लब वाली फिल्मों का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया था. लेकिन जब उनका करियर अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था, तभी उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. ये फैसला उनके फैंस के लिए चौंकाने वाला था. बाद में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहां उनकी लव स्टोरी और शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.
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Published at : 07 May 2026 07:15 AM (IST)
Tags :Bollywood Asin Thottumkal
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