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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरियर के पीक पर फिल्मों से दूर क्यों हुईं पहली 100 करोड़ी फिल्म एक्ट्रेस? वजह कर देगी हैरान

करियर के पीक पर फिल्मों से दूर क्यों हुईं पहली 100 करोड़ी फिल्म एक्ट्रेस? वजह कर देगी हैरान

Asin Thottumkal Career: साउथ से बॉलीवुड में कदम रखते ही एक्ट्रेस असिन ने 100 करोड़ी फिल्म से खुद की नई पहचान बनाई थी. हालांकि उन्होंने अपने करियर के शिखर पर आकर ही एक्टिंग से दूरी बना ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 May 2026 07:15 AM (IST)
Asin Thottumkal Career: साउथ से बॉलीवुड में कदम रखते ही एक्ट्रेस असिन ने 100 करोड़ी फिल्म से खुद की नई पहचान बनाई थी. हालांकि उन्होंने अपने करियर के शिखर पर आकर ही एक्टिंग से दूरी बना ली.

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने वाली असिन थोट्टुमकल एक समय पर इंडस्ट्री की सबसे सफल और पॉपुलर एक्ट्रेसेज में गिनी जाती थीं. उन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में 100 करोड़ क्लब वाली फिल्मों का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया था. लेकिन जब उनका करियर अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर था, तभी उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. ये फैसला उनके फैंस के लिए चौंकाने वाला था. बाद में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहां उनकी लव स्टोरी और शादी ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

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असिन थोट्टुमकल का जन्म अक्टूबर 1985 में हुआ. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था. सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मलयालम फिल्म 'Narendran Makan Jayakanthan Vaka' से डेब्यू किया. शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उनकी मेहनत और एक्टिंग टैलेंट ने धीरे-धीरे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पहचान दिलाई.
असिन थोट्टुमकल का जन्म अक्टूबर 1985 में हुआ. उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था. सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने मलयालम फिल्म 'Narendran Makan Jayakanthan Vaka' से डेब्यू किया. शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उनकी मेहनत और एक्टिंग टैलेंट ने धीरे-धीरे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पहचान दिलाई.
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री में असिन ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के जरिए अपनी मजबूत जगह बनाई. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. कुछ ही सालों में वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गईं और बड़े स्टार्स के साथ लगातार हिट फिल्में देने लगीं, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में असिन ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के जरिए अपनी मजबूत जगह बनाई. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. कुछ ही सालों में वो टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गईं और बड़े स्टार्स के साथ लगातार हिट फिल्में देने लगीं, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी.
Published at : 07 May 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Bollywood Asin Thottumkal

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