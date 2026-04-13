बॉलीवुड एक्टर और दिग्गज पहलवान दारा सिंह की विरासत को उनके बेटे विंदू दारा सिंह आगे बढ़ा रहे हैं. वो अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. हाल ही में विंदू दारा सिंह एक इवेंट में अपनी पत्नी डीना उमरोवा और बेटी अमेलिया रंधावा के साथ नजर आए. इस दौरान लोगों की निगाहें उनकी बेटी पर ही टिकी रह गईं.