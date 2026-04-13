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दारा सिंह की पोती Amelia Randhawa की खूबसूरती के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखिए ग्लैमरस फोटोज
Who is Amelia Randhawa: विंदू दारा सिंह की बेटी अमेलिया रंधावा लाइमलाइट में हैं. वो खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अमेलिया कौन हैं.
विंदू दारा सिंह और डीना उमरोवा की बेटी अमेलिया रंधावा हाल ही में एक इवेंट में अपने पेरेंट्स के साथ नजर आईं और उन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली. इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. हर कोई उनके बारे में जानने के लिए बेताब है. आइए जानते हैं आखिर अमेलिया रंधावा कौन हैं.
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Published at : 13 Apr 2026 01:50 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion