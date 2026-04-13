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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदारा सिंह की पोती Amelia Randhawa की खूबसूरती के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखिए ग्लैमरस फोटोज

दारा सिंह की पोती Amelia Randhawa की खूबसूरती के आगे फीकी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, देखिए ग्लैमरस फोटोज

Who is Amelia Randhawa: विंदू दारा सिंह की बेटी अमेलिया रंधावा लाइमलाइट में हैं. वो खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अमेलिया कौन हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 01:50 PM (IST)
Who is Amelia Randhawa: विंदू दारा सिंह की बेटी अमेलिया रंधावा लाइमलाइट में हैं. वो खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अमेलिया कौन हैं.

विंदू दारा सिंह और डीना उमरोवा की बेटी अमेलिया रंधावा हाल ही में एक इवेंट में अपने पेरेंट्स के साथ नजर आईं और उन्होंने पूरी लाइमलाइट लूट ली. इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. हर कोई उनके बारे में जानने के लिए बेताब है. आइए जानते हैं आखिर अमेलिया रंधावा कौन हैं.

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बॉलीवुड एक्टर और दिग्गज पहलवान दारा सिंह की विरासत को उनके बेटे विंदू दारा सिंह आगे बढ़ा रहे हैं. वो अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. हाल ही में विंदू दारा सिंह एक इवेंट में अपनी पत्नी डीना उमरोवा और बेटी अमेलिया रंधावा के साथ नजर आए. इस दौरान लोगों की निगाहें उनकी बेटी पर ही टिकी रह गईं.
बॉलीवुड एक्टर और दिग्गज पहलवान दारा सिंह की विरासत को उनके बेटे विंदू दारा सिंह आगे बढ़ा रहे हैं. वो अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहते हैं. हाल ही में विंदू दारा सिंह एक इवेंट में अपनी पत्नी डीना उमरोवा और बेटी अमेलिया रंधावा के साथ नजर आए. इस दौरान लोगों की निगाहें उनकी बेटी पर ही टिकी रह गईं.
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डीना उमरोवा की शादी 8 मार्च, 2006 को विंदू दारा सिंह से हुई थी. साल 2009 में इस कपल ने अमेलिया रंधावा का वेलकम किया.
डीना उमरोवा की शादी 8 मार्च, 2006 को विंदू दारा सिंह से हुई थी. साल 2009 में इस कपल ने अमेलिया रंधावा का वेलकम किया.
Published at : 13 Apr 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Vindu Dara Singh Amelia Randhawa Amelia Randhawa Instagram

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