कौन है तेजल कुलकर्णी? जिससे वेदांत बिड़ला ने रचाई है शादी, पूरा बॉलीवुड हुआ था शामिल
Who Is Tejal Kulkarni: वेदांत बिड़ला की दुल्हन बनीं तेजल कुलकर्णी इन दिनों चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं तेजल कुलकर्णी, जिन्होंने अपनी रॉयल वेडिंग में सबका ध्यान खींच लिया.
हाल ही में बिजनेसमैन वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की शादी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. इस रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए. खूबसूरत लुक और ग्रेसफुल स्टाइल में नजर आईं तेजल कुलकर्णी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसी सब यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वेदांत बिड़ला की वाइफ.
04 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Tags :Vedant Birla Tejal Kulkarni
