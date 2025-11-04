हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन है तेजल कुलकर्णी? जिससे वेदांत बिड़ला ने रचाई है शादी, पूरा बॉलीवुड हुआ था शामिल

कौन है तेजल कुलकर्णी? जिससे वेदांत बिड़ला ने रचाई है शादी, पूरा बॉलीवुड हुआ था शामिल

Who Is Tejal Kulkarni: वेदांत बिड़ला की दुल्हन बनीं तेजल कुलकर्णी इन दिनों चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं तेजल कुलकर्णी, जिन्होंने अपनी रॉयल वेडिंग में सबका ध्यान खींच लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Who Is Tejal Kulkarni: वेदांत बिड़ला की दुल्हन बनीं तेजल कुलकर्णी इन दिनों चर्चा में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं तेजल कुलकर्णी, जिन्होंने अपनी रॉयल वेडिंग में सबका ध्यान खींच लिया.

हाल ही में बिजनेसमैन वेदांत बिड़ला और तेजल कुलकर्णी की शादी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. इस रॉयल वेडिंग में बॉलीवुड से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए. खूबसूरत लुक और ग्रेसफुल स्टाइल में नजर आईं तेजल कुलकर्णी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसी सब यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वेदांत बिड़ला की वाइफ.

वेदांत बिड़ला ने 2 नवंबर 2025 को मुंबई के मालाबार हिल्स स्थित बिड़ला रेसिडेंस में अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड तेजल कुलकर्णी से शादी रचाई है.
दोनों अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं.
बता दे कि, शादी के ठीक अगले दिन, 3 नवंबर को मुंबई के लोअर परेल स्थित सेंट रेजिस होटल के एस्टोर बॉलरूम में धूमधाम रिसेप्शन पार्टी हुई. तेजल ने इस रिसेप्शन में अपने ग्लैमरस लुक से सबकी नजरें खींच लीं.
इस रॉयल रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड से लेकर इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए. भूमि पेडनेकर, सिंगर कनिका कपूर, नीला कोठारी-समीर सोनी, अनुष्का रंजन-अदित्य सील जैसे सेलेब्स ने आकर कपल को बधाई दी.
इसी बीच वेदांत बिड़ला की वाइफ तेजल कुलकर्णी की चर्चाएं भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही हैं.
तेजल कुलकर्णी, संजीव और सुप्रिया कुलकर्णी की बेटी, मुंबई की एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर हैं.
तेजल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी एजिस फाइनेंशियल सर्विसेज की को-फाउंडरहैं, जो 2021 से चल रही है.
Published at : 04 Nov 2025 07:29 PM (IST)
Embed widget