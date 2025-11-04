कौन है तेजल कुलकर्णी? जिससे वेदांत बिड़ला ने रचाई है शादी, पूरा बॉलीवुड हुआ था शामिल

बता दे कि, शादी के ठीक अगले दिन, 3 नवंबर को मुंबई के लोअर परेल स्थित सेंट रेजिस होटल के एस्टोर बॉलरूम में धूमधाम रिसेप्शन पार्टी हुई. तेजल ने इस रिसेप्शन में अपने ग्लैमरस लुक से सबकी नजरें खींच लीं.