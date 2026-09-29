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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं 27 साल की तान्या मिश्रा? इंटरनेट पर नेशनल क्रश बन बटोर रहीं सुर्खियां

कौन हैं 27 साल की तान्या मिश्रा? इंटरनेट पर नेशनल क्रश बन बटोर रहीं सुर्खियां

तान्या मिश्रा अचानक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी दिलकश तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं. उन्हें नेशनल क्रश का टैग मिला है. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 29 Sep 2026 03:23 PM (IST)
तान्या मिश्रा अचानक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी दिलकश तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं. उन्हें नेशनल क्रश का टैग मिला है. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं.

मॉडल और एक्ट्रेस तान्या मिश्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. उनकी तस्वीरें इंटरटेन पर हर जगह छाई हैं. यूजर्स ने उन्हें नेशनल क्रश का टैग दिया. नई नेशनल क्रश बनीं तान्या फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में भी अपना जलवा बिखरे चुकी हैं.

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तान्या मिश्रा का जन्म 31 जनवरी 1999 को बिहार के गया में हुआ था. वो 27 साल की है. उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की.
तान्या मिश्रा का जन्म 31 जनवरी 1999 को बिहार के गया में हुआ था. वो 27 साल की है. उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की.
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पढ़ाई के बाद तान्या ने मॉडलिंग के लिए मुंबई आईं. इसके बाद साल 2019 में तान्या ने IAWA मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया था. जिसमें वो चौथी रनर-अप रहीं.
पढ़ाई के बाद तान्या ने मॉडलिंग के लिए मुंबई आईं. इसके बाद साल 2019 में तान्या ने IAWA मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लिया था. जिसमें वो चौथी रनर-अप रहीं.
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उन्होंने कई फैशन शो, रैंप वॉक और नामी मैगजीन के लिए फोटोशूट किए हैं. तान्या एक्टिंग में भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं.
उन्होंने कई फैशन शो, रैंप वॉक और नामी मैगजीन के लिए फोटोशूट किए हैं. तान्या एक्टिंग में भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं.
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उन्होंने 'गजनवी' और थ्रिलर फिल्म 'चेज' में काम किया है, जिसमें उन्होंने एक सीबीआई इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था.
उन्होंने 'गजनवी' और थ्रिलर फिल्म 'चेज' में काम किया है, जिसमें उन्होंने एक सीबीआई इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया था.
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एक्ट्रेस ने हरमन बावेजा प्रोडक्शंस की वेब सीरीज 'चिड़िया उड़' में जैकी श्रॉफ और सिकंदर खेर जैसे कलाकारों के साथ काम किया है.
एक्ट्रेस ने हरमन बावेजा प्रोडक्शंस की वेब सीरीज 'चिड़िया उड़' में जैकी श्रॉफ और सिकंदर खेर जैसे कलाकारों के साथ काम किया है.
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इसके अलावा वो 'नखरो' और 'तू मेरा हो जावेगा' समेत कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं.
इसके अलावा वो 'नखरो' और 'तू मेरा हो जावेगा' समेत कई पॉपुलर म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं.
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तान्या मिश्रा को हाल ही में उनकी ग्लैमरस तस्वीरों और खूबसूरती के कारण 'नेशनल क्रश' कहा जा रहा है.
तान्या मिश्रा को हाल ही में उनकी ग्लैमरस तस्वीरों और खूबसूरती के कारण 'नेशनल क्रश' कहा जा रहा है.
Published at : 29 Sep 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Tanya Mishra

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