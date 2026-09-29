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कौन हैं 27 साल की तान्या मिश्रा? इंटरनेट पर नेशनल क्रश बन बटोर रहीं सुर्खियां
तान्या मिश्रा अचानक सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. उनकी दिलकश तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं. उन्हें नेशनल क्रश का टैग मिला है. आइए जानते हैं कि वो कौन हैं.
मॉडल और एक्ट्रेस तान्या मिश्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. उनकी तस्वीरें इंटरटेन पर हर जगह छाई हैं. यूजर्स ने उन्हें नेशनल क्रश का टैग दिया. नई नेशनल क्रश बनीं तान्या फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में भी अपना जलवा बिखरे चुकी हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 03:23 PM (IST)
Tags :Tanya Mishra
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