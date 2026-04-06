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जानें कौन बन रही हैं 'रामायण' में शूर्पणखा? कभी फिल्म शूट करने के बाद कर दिया गया था बाहर, अब हैं बड़े प्रोड्यूसर की वाइफ
बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. इस फिल्म में वो रावण की बहन शूर्पणखा की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाली हैं.
रकुल प्रीत सिंह को शूर्पणखा की भूमिका में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. क्योंकि, अभी तक के करियर में उन्होंने जिन भी फिल्मों में काम किया है, उससे इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक दम अलग होने वाला है.
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Published at : 06 Apr 2026 06:50 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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