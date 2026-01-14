एक्सप्लोरर
कौन है पलक औजला ? सिंगर पति करण औजला पर लगे चीटिंग के आरोपों का कर रही हैं बचाव
Palak Aujla Post: मशहूर पंजाबी सिंगर करण औजला अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच अब करण की वाइफ पलक औजला भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं. उनका पोस्ट भी चर्चा में आ गया है.
'तौबा तौबा' गाने से सबके दिलों पर छा जाने वाले पंजाबी सिंगर करण औजला सुर्खियों में हैं. उन पर कनाडा में रहने वाली एक आर्टिस्ट ने आरोप लगाया गया है, सिंगर उन्हें डेट कर रहे हैं और शादीशुदा होने की बात उनसे छिपाई है. हालांकि, चीटिंग रूमर्स पर अभी तक करण की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है. इस बीच अब करण की वाइफ पलक ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिससे पूरी कहानी का रुख ही बदला नजर आ रहा है.
Published at : 14 Jan 2026 02:01 PM (IST)
Tags :Karan Aujla Palak Aujla
