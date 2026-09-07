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कौन हैं मोहित मलिक? ‘मिर्जापुर’ में बिरजू लोहार बन लूटी महफिल, टीवी पर भी खूब कमाया नाम
फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में बिरजू लोहार का किरदार निभाने वाले एक्टर मोहित मलिक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि वो कौन हैं.
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु जैसे सितारों ने धमाल मचा दिया. वहीं, एक्टर मोहित मलिक ने भी बिरजू का रोल प्ले कर दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है. वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके बारे में.
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Published at : 07 Sep 2026 07:21 PM (IST)
Tags :MOHIT MALIK
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एबीपी लाइव डेस्क
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