हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिल्म 'राजा शिवाजी' में जीवा महाला बनकर छाए सलमान खान, जानिए कौन थे वो योद्धा?

फिल्म 'राजा शिवाजी' में जीवा महाला बनकर छाए सलमान खान, जानिए कौन थे वो योद्धा?

Who is Jiva Mahala: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' आखिरकार 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में सलमान खान ने जीवा महाला का किरदार निभाया है. चलिए जानते हैं वो योद्धा कौन थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 May 2026 05:49 PM (IST)
Who is Jiva Mahala: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' आखिरकार 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में सलमान खान ने जीवा महाला का किरदार निभाया है. चलिए जानते हैं वो योद्धा कौन थे.

रितेश देशमुख, संजय दत्त और जेनेलिया डिसूजा जैसे कलाकारों की उम्दा अदाकारी से सजी फिल्म 'राजा शिवाजी' का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो गया है. 'राजा शिवाजी' आखिरकार 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान ने दमदार कैमियो किया है. फिल्म में उन्होंने जीवा महाला का किरदार निभाया है. आइए जानते हैं आखिर वो योद्धा कौन थे.

1/7
जीवा महाला मराठा साम्राज्य के इतिहास की एक चर्चित शख्सियत थे. वो एक महान योद्धा थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी. एक बार उन्होंने ही छत्रपति के प्राणों की रक्षा की थी.
जीवा महाला मराठा साम्राज्य के इतिहास की एक चर्चित शख्सियत थे. वो एक महान योद्धा थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी. एक बार उन्होंने ही छत्रपति के प्राणों की रक्षा की थी.
2/7
1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध के दौरान ही जीवा महाला का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया. शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले की तलहटी में अपने विरोधी अफजल खान से मिले थे.
1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध के दौरान ही जीवा महाला का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया. शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ किले की तलहटी में अपने विरोधी अफजल खान से मिले थे.
Published at : 01 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Raja Shivaji SALMAN KHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'धुरंधर 2' के बाद बेटे को संभाल रहे आदित्य धर, यामी गौतम ने काम और बच्चे के बीच ऐसे बनाया बैलेंस, किया खुलासा
'धुरंधर 2' के बाद बेटे को संभाल रहे आदित्य धर, यामी गौतम ने काम और बच्चे के बीच ऐसे बनाया बैलेंस, किया खुलासा
मनोरंजन
Friday Box Office Collection Live: बॉक्स ऑफिस पर रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें 5 बजे तक का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' कर रही रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जानें 5 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
Raja Shivaji Box Office Collection: 'राजा शिवाजी' को 15 करोड़ की बंपर ओपनिंग, मराठी सिनेमा की बिगेस्ट ओपनर बन सकती है फिल्म
बॉक्स ऑफिस: 'राजा शिवाजी' को 15 करोड़ की बंपर ओपनिंग, मराठी सिनेमा की बिगेस्ट ओपनर बन सकती है फिल्म
मनोरंजन
'फिर से पहला कदम उठा रहा हूं', अनुपम खेर ने किया 551वीं फिल्म का ऐलान, 'फ्लिकर' से एक्टर का फर्स्ट लुक आउट
'फिर से पहला कदम उठा रहा हूं', अनुपम खेर ने किया 551वीं फिल्म का ऐलान, 'फ्लिकर' से एक्टर का फर्स्ट लुक आउट
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
पंजाब
Punjab Assembly Session LIVE: पंजाब में 6 महीने के लिए सेफ हो गई भगवंत मान सरकार, विश्वास प्रस्ताव हुआ पास
LIVE: पंजाब में 6 महीने के लिए सेफ हो गई भगवंत मान सरकार, विश्वास प्रस्ताव हुआ पास
विश्व
Mojtaba Khamenei Health: अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
क्रिकेट
IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत
IPL में LSG नहीं दे रही मौका, अब इस लीग में खेलेंगे अर्जुन तेंदुलकर, BCCI से मिली इजाजत
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
इंडिया
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गरीब-गुरबा की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान...', अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की सीधी चुनौती
'गरीब-गुरबा की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान...', अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की सीधी चुनौती
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
Embed widget