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फिल्म 'राजा शिवाजी' में जीवा महाला बनकर छाए सलमान खान, जानिए कौन थे वो योद्धा?
Who is Jiva Mahala: रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' आखिरकार 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म में सलमान खान ने जीवा महाला का किरदार निभाया है. चलिए जानते हैं वो योद्धा कौन थे.
रितेश देशमुख, संजय दत्त और जेनेलिया डिसूजा जैसे कलाकारों की उम्दा अदाकारी से सजी फिल्म 'राजा शिवाजी' का दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म हो गया है. 'राजा शिवाजी' आखिरकार 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान ने दमदार कैमियो किया है. फिल्म में उन्होंने जीवा महाला का किरदार निभाया है. आइए जानते हैं आखिर वो योद्धा कौन थे.
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Published at : 01 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :Raja Shivaji SALMAN KHAN
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