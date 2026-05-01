फिल्म 'राजा शिवाजी' में जीवा महाला बनकर छाए सलमान खान, जानिए कौन थे वो योद्धा?

जीवा महाला मराठा साम्राज्य के इतिहास की एक चर्चित शख्सियत थे. वो एक महान योद्धा थे. छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी. एक बार उन्होंने ही छत्रपति के प्राणों की रक्षा की थी.