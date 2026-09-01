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कौन हैं ईशा रिखी? रैपर बादशाह से तलाक, पंजाबी सिनेमा का पॉपुलर नाम, बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम
रैपर बादशाह और ईशा रिखी का तलाक हो रहा है. कपल ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर खुलासा किया कि वे अलग हो रहे हैं. ऐसे में ईशा रिखी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. आइए जानते हैं वो कौन हैं.
रैपर बादशाह और ईशा रिखी ने इस साल मार्च में शादी की थी. दोनों ने इंटीमेट वेडिंग की थी. अब शादी के 5 महीने दोनों का तलाक हो रहा है. ऐसे में हर कौई जानना चाह रहा है कि आखिर ईशा रिखी कौन हैं, तो चलिए जानते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :Isha Rikhi
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