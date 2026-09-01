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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं ईशा रिखी? रैपर बादशाह से तलाक, पंजाबी सिनेमा का पॉपुलर नाम, बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम

कौन हैं ईशा रिखी? रैपर बादशाह से तलाक, पंजाबी सिनेमा का पॉपुलर नाम, बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम

रैपर बादशाह और ईशा रिखी का तलाक हो रहा है. कपल ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर खुलासा किया कि वे अलग हो रहे हैं. ऐसे में ईशा रिखी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. आइए जानते हैं वो कौन हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 01 Sep 2026 01:06 PM (IST)
रैपर बादशाह और ईशा रिखी का तलाक हो रहा है. कपल ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर खुलासा किया कि वे अलग हो रहे हैं. ऐसे में ईशा रिखी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. आइए जानते हैं वो कौन हैं.

रैपर बादशाह और ईशा रिखी ने इस साल मार्च में शादी की थी. दोनों ने इंटीमेट वेडिंग की थी. अब शादी के 5 महीने दोनों का तलाक हो रहा है. ऐसे में हर कौई जानना चाह रहा है कि आखिर ईशा रिखी कौन हैं, तो चलिए जानते हैं.

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ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं.उन्होंने साल 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थीय.
ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं.उन्होंने साल 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थीय.
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इसके बाद ईशा रिखी ने 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है.
इसके बाद ईशा रिखी ने 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है.
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पंजाबी सिनेमा में पहचान बनाने के बाद ईशा ने साल 2018 में फिल्म 'नवाबजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसमें वरुण धवन, राघव जुयाल जैसे कलाकार थे.
पंजाबी सिनेमा में पहचान बनाने के बाद ईशा ने साल 2018 में फिल्म 'नवाबजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसमें वरुण धवन, राघव जुयाल जैसे कलाकार थे.
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वहीं, ईशा को आखिरी बार पंजाबी फिल्म 'मिंडो तसीलदारनी' (2019) में देखा गया था. इस साल वो काफी चर्चा में रही.
वहीं, ईशा को आखिरी बार पंजाबी फिल्म 'मिंडो तसीलदारनी' (2019) में देखा गया था. इस साल वो काफी चर्चा में रही.
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ईशा रिखी और बादशाह की शादी की खबर मार्च 2026 में आई थी. ईशा की मां ने कपल री वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
ईशा रिखी और बादशाह की शादी की खबर मार्च 2026 में आई थी. ईशा की मां ने कपल री वेडिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी.
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इसके बाद ईशा एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बादशाह संग अपना शादी कंफर्म की थी.
इसके बाद ईशा एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बादशाह संग अपना शादी कंफर्म की थी.
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हाल ही में बादशाह और ईशा के बीच अनबन की भी खबरें आ रही थीं. अब कपल ने आफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वे अलग हो रहे हैं.
हाल ही में बादशाह और ईशा के बीच अनबन की भी खबरें आ रही थीं. अब कपल ने आफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वे अलग हो रहे हैं.
Published at : 01 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Isha Rikhi

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