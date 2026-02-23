एक्सप्लोरर
इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन? शाहरुख खान से आगे निकले ये 3 स्टार
Top 10 Actors: ओरमैक्स मीडिया की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टॉप 10 सुपरस्टार्स में साउथ के स्टार्स ने कब्जा कर लिया है. आइए जानते हैं कौन-कौन शामिल है इस लिस्ट में.
अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है तो ओरमैक्स मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट ने पूरी कन्फ्यूजन दूर कर दी है. जनवरी 2026 में जारी ‘ओरमैक्स स्टार्स इंडिया लव्स’ की लिस्ट में साउथ के स्टार्स ने इंडिया में अपने क्रेज और फैन फॉलोइंग का दबदबा दिखा दिया है. वहीं बॉलीवुड के बड़े नाम भी अपनी जगह बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं टॉप 10 स्टार्स और उनके खास अंदाज के बारे में.
Published at : 23 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Tags :Prabhas Allu Arjun Thalapathy Vijay
