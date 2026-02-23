हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन? शाहरुख खान से आगे निकले ये 3 स्टार

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Feb 2026 08:53 PM (IST)
अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है तो ओरमैक्स मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट ने पूरी कन्फ्यूजन दूर कर दी है. जनवरी 2026 में जारी ‘ओरमैक्स स्टार्स इंडिया लव्स’ की लिस्ट में साउथ के स्टार्स ने इंडिया में अपने क्रेज और फैन फॉलोइंग का दबदबा दिखा दिया है. वहीं बॉलीवुड के बड़े नाम भी अपनी जगह बनाए हुए हैं. आइए जानते हैं टॉप 10 स्टार्स और उनके खास अंदाज के बारे में.

अगर आप सोच रहे हैं कि इस समय इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, तो ओरमैक्स मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट ने सारी कन्फ्यूजन खत्म कर दी है। ‘ओरमैक्स स्टार्स इंडिया लव्स’ की जनवरी 2026 की लिस्ट सामने आ गई है.लिसेट देख ऐसा लगता है जैसे साउथ के स्टार्स ने पूरी लिस्ट पर कब्जा कर लिया है.
साउथ के सुपरस्टार प्रभास नंबर 1 पर हैं. ‘बाहुबली’ के बाद से उनका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. उनकी हर फिल्म एक इवेंट की तरह होती है और पूरा इंडिया उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और चार्म हर फैन की क्रेज को और बढ़ा देती है.
Published at : 23 Feb 2026 08:53 PM (IST)
Prabhas Allu Arjun Thalapathy Vijay

