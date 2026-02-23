इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्टर कौन? शाहरुख खान से आगे निकले ये 3 स्टार

साउथ के सुपरस्टार प्रभास नंबर 1 पर हैं. ‘बाहुबली’ के बाद से उनका क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. उनकी हर फिल्म एक इवेंट की तरह होती है और पूरा इंडिया उन्हें देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और चार्म हर फैन की क्रेज को और बढ़ा देती है.