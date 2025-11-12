आखिर कौन हैं गिरिजा ओक? जिनका नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार कर रहा है ट्रेंड

गिरिजा दरअसल मराठी, हिंदी और कन्नड़ प्रॉजेक्ट्स में नजर आई हैं. उन्होंने बॉलीवुड की हिट फिल्में 'तारे जमीन पर' (2007) और 'शोर इन द सिटी' (2010) के अलावा 'जवान' (2023) में खास भूमिका निभाई है. वहीं गिरिजा ओक ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में भी काम किया है. इसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका निभाई है.