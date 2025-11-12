आखिर कौन हैं गिरिजा ओक? जिनका नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार कर रहा है ट्रेंड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Girija Oak Photos Viral: इस वक्त सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीर लोगों के बीच सुर्खियां बटोरे जा रही. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन हैं और कहां की है तस्वीर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 01:24 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खूबसूरत महिला की तस्वीर हर किसी की नजरों में है. नीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में दिख रहीं इस हसीन महिला के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं. हर कोई बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर ये महिला हैं कौन.

1/7
ये वायरल महिला गिरिजा ओक हैं जो कि एक मराठी एक्ट्रेस हैं.
ये वायरल महिला गिरिजा ओक हैं जो कि एक मराठी एक्ट्रेस हैं.
2/7
गिरिजा ओक अचानक से ट्विटर पर सबसे चर्चित नामों में से एक बन गई हैं.
गिरिजा ओक अचानक से ट्विटर पर सबसे चर्चित नामों में से एक बन गई हैं.
3/7
नीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज वाली उनकी तस्वीर ने हर किसी के बीच उत्सुकता बढ़ा दी.
नीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज वाली उनकी तस्वीर ने हर किसी के बीच उत्सुकता बढ़ा दी.
4/7
बता दें उनकी ये वायरल तस्वीर एक हिंदी यूट्यूब चैनल पर हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू की है.
बता दें उनकी ये वायरल तस्वीर एक हिंदी यूट्यूब चैनल पर हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू की है.
5/7
उनका ये खूबसूरती और सादगी भरा अंदाज लोगों को अट्रैक्टिव कर गया.
उनका ये खूबसूरती और सादगी भरा अंदाज लोगों को अट्रैक्टिव कर गया.
6/7
कई लोगों कमेंट्स करके पूछना शुरू कर दिया, 'ये कौन हैं?' सोशल मीडिया पर उनके लिए लाजवाब कैप्शन और साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस से तुलना की गई.
कई लोगों कमेंट्स करके पूछना शुरू कर दिया, 'ये कौन हैं?' सोशल मीडिया पर उनके लिए लाजवाब कैप्शन और साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस से तुलना की गई.
7/7
गिरिजा दरअसल मराठी, हिंदी और कन्नड़ प्रॉजेक्ट्स में नजर आई हैं. उन्होंने बॉलीवुड की हिट फिल्में 'तारे जमीन पर' (2007) और 'शोर इन द सिटी' (2010) के अलावा 'जवान' (2023) में खास भूमिका निभाई है. वहीं गिरिजा ओक ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में भी काम किया है. इसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका निभाई है.
गिरिजा दरअसल मराठी, हिंदी और कन्नड़ प्रॉजेक्ट्स में नजर आई हैं. उन्होंने बॉलीवुड की हिट फिल्में 'तारे जमीन पर' (2007) और 'शोर इन द सिटी' (2010) के अलावा 'जवान' (2023) में खास भूमिका निभाई है. वहीं गिरिजा ओक ने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' में भी काम किया है. इसमें उन्होंने मनोज बाजपेयी की पत्नी की भूमिका निभाई है.
Published at : 12 Nov 2025 01:24 PM (IST)
Jawan Inspector Zende Girija Oak

