एक्सप्लोरर
Aditi Hundia कौन हैं? जिन्हें डेट कर रहे हैं क्रिकेटर ईशान किशन, रह चुकी हैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट
Who Is Aditi Hundia: क्रिकेटर ईशान किशन अदिति हुंडिया को डेट कर रहे हैं. खुद उनके ग्रैंड फादर ने इस बात को कंफर्म किया है. जानते हैं क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड कौन हैं और क्या करती हैं.
इंडिया-पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप मैच में अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाले क्रिकेटर ईशान किशन इन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. हालांकि किशन फिलहाल 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने में बिज़ी हैं, वहीं कई फैंस उनकी ऑफ-फील्ड लाइफ, खासकर अदिति के साथ उनके रिश्ते के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं. वहीं बिहार के औरंगाबाद में न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, किशन के दादा अनुराग पांडे ने कन्फर्म किया कि उनका पोता मॉडल अदिति हुंडिया को डेट कर रहा है. चलिए यहां जानते हैं अदिति हुंडिया कौन हैं और क्या करती हैं.
1/10
2/10
Published at : 17 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Tags :Aditi Hundia ISHAN KISHAN
बॉलीवुड
7 Photos
18 साल की उम्र में दुल्हन बनी ये सिंगर, 3 बच्चों के बाद हुआ तलाक, फिर 43 साल की उम्र में रचाई दूसरी शादी
बॉलीवुड
10 Photos
Maha Shivratri 2026: अनन्या पांडे से लेकर रवीना टंडन तक, भक्ति भाव में लीन दिखे बॉलीवुड सेलेब्स, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान से लेकर कार्तिक आर्यन तक, बॉलीवुड के इन एलिजिबल बैचलर्स पर फिदा है दुनिया
बॉलीवुड
22 Photos
33 फिल्में और 180 गाने करने के बाद भी क्यों उदास थे ‘डिस्को किंग’? बोले थे - 'अब मजा नहीं आता'
बॉलीवुड
8 Photos
क्लासी और सिंपल फ्लोरल सूट में एयरपोर्ट पर पति विराट संग स्पॉट हुईं अनुष्का शर्मा, तस्वीरें वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
कितने पढ़े लिखे हैं राजपाल यादव? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया था इंडस्ट्री का मोस्ट एजुकेटेड एक्टर
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के मेकर्स की बढ़ी मुश्किलें, अब बीएमसी ने की आदित्य धर के स्टूडियो को ब्लैकलिस्ट करने की मांग
मनोरंजन
क्या हिना खान प्रेग्नेंट हैं? वायरल वीडियो में मुनव्वर फारूकी ले रही पेरेंटिंग टिप्स
मनोरंजन
मंडे टेस्ट में 'ओ रोमियो' ने मारी बाजी, जानें- 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion