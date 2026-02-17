हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aditi Hundia कौन हैं? जिन्हें डेट कर रहे हैं क्रिकेटर ईशान किशन, रह चुकी हैं मिस इंडिया फाइनलिस्ट

Who Is Aditi Hundia: क्रिकेटर ईशान किशन अदिति हुंडिया को डेट कर रहे हैं. खुद उनके ग्रैंड फादर ने इस बात को कंफर्म किया है. जानते हैं क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड कौन हैं और क्या करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 12:24 PM (IST)
इंडिया-पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप मैच में अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाले क्रिकेटर ईशान किशन इन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. हालांकि किशन फिलहाल 2026 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने में बिज़ी हैं, वहीं कई फैंस उनकी ऑफ-फील्ड लाइफ, खासकर अदिति के साथ उनके रिश्ते के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं. वहीं बिहार के औरंगाबाद में न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, किशन के दादा अनुराग पांडे ने कन्फर्म किया कि उनका पोता मॉडल अदिति हुंडिया को डेट कर रहा है. चलिए यहां जानते हैं अदिति हुंडिया कौन हैं और क्या करती हैं.

अदिति हुंडिया जयपुर की एक मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं. उन्हें पहली बार नेशनल पहचान तब मिली जब वह 2017 में फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बनीं.देश की कुछ सबसे प्रॉमिसिंग यंग वुमन के बीच मुकाबला करते हुए, उन्होंने अपने शांत स्वभाव और कॉन्फिडेंस से जजों को इम्प्रेस किया.
2018 में उनकी प्रोफ़ाइल और बढ़ गई जब उन्होंने मिस डीवा में सफलता हासिल की, जिससे उनके मॉडलिंग करियर में एक और बड़ा माइलस्टोन जुड़ गया.
Published at : 17 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Aditi Hundia ISHAN KISHAN

