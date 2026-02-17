अदिति हुंडिया जयपुर की एक मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं. उन्हें पहली बार नेशनल पहचान तब मिली जब वह 2017 में फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बनीं.देश की कुछ सबसे प्रॉमिसिंग यंग वुमन के बीच मुकाबला करते हुए, उन्होंने अपने शांत स्वभाव और कॉन्फिडेंस से जजों को इम्प्रेस किया.