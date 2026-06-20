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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं चेतना पांडे? हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड- 3डी' में मचा रहीं धमाल, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस

कौन हैं चेतना पांडे? हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड- 3डी' में मचा रहीं धमाल, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस

Who Is Chetna Panday: फिल्म 'हॉन्टेड- 3डी' को दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. फिल्म की एक्ट्रेस चेतना पांडे की भी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. चलिए जानते हैं कौन हैं चेतना पांडे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 20 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Who Is Chetna Panday: फिल्म 'हॉन्टेड- 3डी' को दर्शकों का काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. फिल्म की एक्ट्रेस चेतना पांडे की भी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. चलिए जानते हैं कौन हैं चेतना पांडे.

हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3डी' रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इसके साथ ही फिल्म की एक्ट्रेस चेतना पांडे भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में अपने किरदार से दर्शकों का ध्यान खींचने वाली चेतना रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश हैं. आइए जानते हैं आखिर कौन हैं चेतना पांडे.

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उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी चेतना पांडे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 की फिल्म 'आई डोंट लव यू' से की थी.
उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी चेतना पांडे ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 की फिल्म 'आई डोंट लव यू' से की थी.
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इसके बाद वो शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म 'दिलवाले' (2015) में 'जेनी' के किरदार और 'मुन्ना माइकल' (2017) में भी काम कर चुकी हैं.
इसके बाद वो शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म 'दिलवाले' (2015) में 'जेनी' के किरदार और 'मुन्ना माइकल' (2017) में भी काम कर चुकी हैं.
Published at : 20 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Haunted 3D Echoes Of The Past Chetna Panday

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