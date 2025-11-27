एक्सप्लोरर
कौन है सेलिना जेटली के पति पीटर हाग? टूटने वाली है 15 साल की शादी
Celina Jaitley Husband Peter Haag: एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. शादी के 15 साल बाद वो पति पीटर हाग से अलग हो रही हैं. आइए जानते हैं कि कौन है पीटर हाग.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. खबरें हैं कि वो जल्द ही अपनी पति पीटर हाग से शादी के 15 साल बाद तलक ले रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं आखिर किन है पीटर हाग जिससे एक्ट्रेस में रचाई थी शादी.
Published at : 27 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Tags :Celina Jaitley Peter Haag
