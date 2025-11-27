हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन है सेलिना जेटली के पति पीटर हाग? टूटने वाली है 15 साल की शादी

कौन है सेलिना जेटली के पति पीटर हाग? टूटने वाली है 15 साल की शादी

Celina Jaitley Husband Peter Haag: एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. शादी के 15 साल बाद वो पति पीटर हाग से अलग हो रही हैं. आइए जानते हैं कि कौन है पीटर हाग.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Celina Jaitley Husband Peter Haag: एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. शादी के 15 साल बाद वो पति पीटर हाग से अलग हो रही हैं. आइए जानते हैं कि कौन है पीटर हाग.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. खबरें हैं कि वो जल्द ही अपनी पति पीटर हाग से शादी के 15 साल बाद तलक ले रही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं आखिर किन है पीटर हाग जिससे एक्ट्रेस में रचाई थी शादी.

1/7
एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पीटर हाग से साल 2011 में शादी की थी.
एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने पीटर हाग से साल 2011 में शादी की थी.
2/7
बता दें दुबई में एक इवेंट में पीटर और सेलिना की मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई.
बता दें दुबई में एक इवेंट में पीटर और सेलिना की मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई.
3/7
शादी के बाद दोनों खुशहाल फैमिली की तरह रह रहे थे, दोनों ने साल 2012 में अपने जुड़वां बेटों का वेलकम किया. फिर 2017 में दोनों ने एक बार फिर अपने जुड़वां बच्चों का वेलकम किया, हालांकि उनमें से एक बेटे की हार्ट से जुड़ी बीमारी की वजह से मौत हो गई.
शादी के बाद दोनों खुशहाल फैमिली की तरह रह रहे थे, दोनों ने साल 2012 में अपने जुड़वां बेटों का वेलकम किया. फिर 2017 में दोनों ने एक बार फिर अपने जुड़वां बच्चों का वेलकम किया, हालांकि उनमें से एक बेटे की हार्ट से जुड़ी बीमारी की वजह से मौत हो गई.
4/7
वहीं अब 15 साल बाद दोंनों की मैरिड लाइफ पर संकट मडंराया हुआ है.
वहीं अब 15 साल बाद दोंनों की मैरिड लाइफ पर संकट मडंराया हुआ है.
5/7
शादी के 15 साल बाद एक्ट्रेस सेलिनी जेटली पति पीटर हाग से तलाक लेने वाली हैं. उन्होंने पीटर पर मारपीट प्रॉपर्टी हड़पने, मानसिक शोषण और क्रूरता के आरोप लगाए हैं. मदद के लिए सेलिना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
शादी के 15 साल बाद एक्ट्रेस सेलिनी जेटली पति पीटर हाग से तलाक लेने वाली हैं. उन्होंने पीटर पर मारपीट प्रॉपर्टी हड़पने, मानसिक शोषण और क्रूरता के आरोप लगाए हैं. मदद के लिए सेलिना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
6/7
वहीं पीटर हाग की बात करें तो वो एक ऑस्ट्रियाई होटलियर और एंटरप्रेन्योर हैं. वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम रहे हैं.
वहीं पीटर हाग की बात करें तो वो एक ऑस्ट्रियाई होटलियर और एंटरप्रेन्योर हैं. वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक जाना-माना नाम रहे हैं.
7/7
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीटर दुबई और सिंगापुर की कई बड़ी होटल चेन में सीनियर मार्केटिंग और मैनेजमेंट रोल्स में काम कर चुके हैं, जिनमें दुबई का मशहूर एम्मार हॉस्पिटैलिटी ग्रुप भी शामिल है. इसके अलावा वे एक ब्रांड-स्ट्रैटिजिस्ट के तौर पर भी कई प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीटर दुबई और सिंगापुर की कई बड़ी होटल चेन में सीनियर मार्केटिंग और मैनेजमेंट रोल्स में काम कर चुके हैं, जिनमें दुबई का मशहूर एम्मार हॉस्पिटैलिटी ग्रुप भी शामिल है. इसके अलावा वे एक ब्रांड-स्ट्रैटिजिस्ट के तौर पर भी कई प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे.
Published at : 27 Nov 2025 09:43 AM (IST)
Celina Jaitley Peter Haag

Embed widget