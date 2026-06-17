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Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप
Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट इस वक्त अपने एक पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अनंत अंबानी के साथ अपनी शादी पर खुलकर बात की है. चलिए राधिका मर्चेंट से जुड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं.
बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट ने 12 जुलाई, 2024 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी से धूम-धड़ाके से शादी रचाई थी. इसके बाद से ही राधिका लगतार चर्चा में हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राधिका ने अनंत के लिए पैसे के लिए शादी की है. अब करीब दो साल बाद राधिका ने पहली बार अनंत संग अपनी शादी पर खुलकर बात की है. चलिए जानते हैं कि आखिरी राधिका मर्चेंट हैं कौन और उनकी नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:38 AM (IST)
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