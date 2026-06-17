अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट हाल ही में भारत में 'इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस मूवमेंट' के मुख्य कार्यालय में एक मीटिंग में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अनंत अंबानी संग अपनी शादी और महिलाओं के इंडिपेंडेंट होने की अहमियत पर बात की.