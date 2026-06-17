हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडWho Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप

Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट कौन हैं? मुकेश-नीता अंबानी की लाडली बहू के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप

Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट इस वक्त अपने एक पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अनंत अंबानी के साथ अपनी शादी पर खुलकर बात की है. चलिए राधिका मर्चेंट से जुड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Jun 2026 06:38 AM (IST)
Who Is Radhika Merchant: राधिका मर्चेंट इस वक्त अपने एक पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अनंत अंबानी के साथ अपनी शादी पर खुलकर बात की है. चलिए राधिका मर्चेंट से जुड़ी दिलचस्प बातें जानते हैं.

बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट ने 12 जुलाई, 2024 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी से धूम-धड़ाके से शादी रचाई थी. इसके बाद से ही राधिका लगतार चर्चा में हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राधिका ने अनंत के लिए पैसे के लिए शादी की है. अब करीब दो साल बाद राधिका ने पहली बार अनंत संग अपनी शादी पर खुलकर बात की है. चलिए जानते हैं कि आखिरी राधिका मर्चेंट हैं कौन और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

1/8
अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट हाल ही में भारत में 'इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस मूवमेंट' के मुख्य कार्यालय में एक मीटिंग में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अनंत अंबानी संग अपनी शादी और महिलाओं के इंडिपेंडेंट होने की अहमियत पर बात की.
अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट हाल ही में भारत में 'इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस मूवमेंट' के मुख्य कार्यालय में एक मीटिंग में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने अनंत अंबानी संग अपनी शादी और महिलाओं के इंडिपेंडेंट होने की अहमियत पर बात की.
2/8
अनंत के साथ अपनी शादी के बारे में पहली बार बात करते हुए राधिका ने कहा, 'कुछ मामलों में अनंत पीछे हटते हैं, तो कुछ में मैं, लेकिन हम हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. इसीलिए हम बराबरी पर हैं.'
अनंत के साथ अपनी शादी के बारे में पहली बार बात करते हुए राधिका ने कहा, 'कुछ मामलों में अनंत पीछे हटते हैं, तो कुछ में मैं, लेकिन हम हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. इसीलिए हम बराबरी पर हैं.'
Published at : 17 Jun 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Anant Ambani Radhika Merchant

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Sona Mohapatra Birthday: सलमान खान से लिया पंगा, अनु मलिक-कैलाश खेर पर लगाए गंभीर आरोप, कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन हैं सोना महापात्रा
सलमान खान से लिया पंगा, अनु मलिक-कैलाश खेर पर लगाए गंभीर आरोप, कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन हैं सोना महापात्रा
मनोरंजन
OTT Most Watched Shows: 'धुरंधर 2' को इस सीरीज ने दिया टफ कंपटीशन, OTT पर सबसे ज्यादा देखे जा ये रहे शोज
'धुरंधर 2' को इस सीरीज ने दिया टफ कंपटीशन, OTT पर सबसे ज्यादा देखे जा ये रहे शोज
मनोरंजन
'लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया', 6 महीने से डिप्रेशन में थीं संचिता उगाले, डॉक्टर संग बातचीत आई सामने
'लोग मुझसे डरते हैं, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया', 6 महीने से डिप्रेशन में थीं संचिता उगाले, डॉक्टर संग बातचीत आई सामने
मनोरंजन
Peddi Worldwide Box Office Day 11: राम चरण की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड फिल्म
राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉलीवुड फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. वर्तिका नन्दा
डॉ. वर्तिका नन्दाजेल सुधारक, मीडिया शिक्षक और लेखिका
करनाल की जिला जेल लिखने जा रही आवाज की दुनिया में नई इबारत, 20 कैदियों को RJ की ट्रेनिंग
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget