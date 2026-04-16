कौन हैं अहसास चन्ना? जिसकी फिल्म की कान्स 2026 में हुई एंट्री, खेलने-कूदने की उम्र से कर रहीं काम

वहीं, अहसास चन्ना के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 5 अगस्त, 1999 को मुंबई में एक पंजाबी फैमिली हुआ है. उनके पिता इकबाल सिंह चन्ना पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जबकि मां कुलबीर कौर टीवी एक्ट्रेस हैं.