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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं अहसास चन्ना? जिसकी फिल्म की कान्स 2026 में हुई एंट्री, खेलने-कूदने की उम्र से कर रहीं काम

कौन हैं अहसास चन्ना? जिसकी फिल्म की कान्स 2026 में हुई एंट्री, खेलने-कूदने की उम्र से कर रहीं काम

Who Is Ahsaas Channa: फिल्म 'गुदगुदी' को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है. इसकी स्क्रीनिंग कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में होने वाली है. ये अहसास चन्ना की फिल्म है, जिसके बाद वह भी चर्चा में आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Apr 2026 11:20 PM (IST)
Who Is Ahsaas Channa: फिल्म 'गुदगुदी' को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है. इसकी स्क्रीनिंग कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में होने वाली है. ये अहसास चन्ना की फिल्म है, जिसके बाद वह भी चर्चा में आ गई हैं.

किसी भी फिल्म के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में जाना बहुत बड़े सम्मान की बात होती है. ये सिर्फ फिल्म और मेकर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक्टर्स के लिए भी. इस इटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अब फिल्म 'गुदगुदी' को जगह मिली है. इसमें इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी, खास बात ये है कि फिल्म को 'मार्चे दू फिल्म' की कैटेगरी में चुना गया है. इसे दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है. फिल्म की तो चर्चा जोरों पर हो रही है साथ ही इस गौरव पल के बीच एक्ट्रेस अहसास चन्ना भी सुर्खियों में हैं. ऐसे में चलिए अहसास चन्ना के बारे में बताते हैं.

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अहसास चन्ना की फिल्म 'गुदगुदी' एक शॉर्ट फिल्म है, जिसमें उन्होंने अहम रोल प्ले किया है. इसमें अहसास चन्ना के साथ ही हृदांश पारेख, आरव और प्रतीक राठौड़ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.
अहसास चन्ना की फिल्म 'गुदगुदी' एक शॉर्ट फिल्म है, जिसमें उन्होंने अहम रोल प्ले किया है. इसमें अहसास चन्ना के साथ ही हृदांश पारेख, आरव और प्रतीक राठौड़ जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.
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वहीं, अहसास चन्ना के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 5 अगस्त, 1999 को मुंबई में एक पंजाबी फैमिली हुआ है. उनके पिता इकबाल सिंह चन्ना पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जबकि मां कुलबीर कौर टीवी एक्ट्रेस हैं.
वहीं, अहसास चन्ना के बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 5 अगस्त, 1999 को मुंबई में एक पंजाबी फैमिली हुआ है. उनके पिता इकबाल सिंह चन्ना पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जबकि मां कुलबीर कौर टीवी एक्ट्रेस हैं.
Published at : 16 Apr 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Ahsaas Channa Cannes 2026

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