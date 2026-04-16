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कौन हैं अहसास चन्ना? जिसकी फिल्म की कान्स 2026 में हुई एंट्री, खेलने-कूदने की उम्र से कर रहीं काम
Who Is Ahsaas Channa: फिल्म 'गुदगुदी' को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है. इसकी स्क्रीनिंग कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 में होने वाली है. ये अहसास चन्ना की फिल्म है, जिसके बाद वह भी चर्चा में आ गई हैं.
किसी भी फिल्म के लिए कान्स फिल्म फेस्टिवल में जाना बहुत बड़े सम्मान की बात होती है. ये सिर्फ फिल्म और मेकर्स के लिए ही नहीं बल्कि एक्टर्स के लिए भी. इस इटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अब फिल्म 'गुदगुदी' को जगह मिली है. इसमें इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी, खास बात ये है कि फिल्म को 'मार्चे दू फिल्म' की कैटेगरी में चुना गया है. इसे दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है. फिल्म की तो चर्चा जोरों पर हो रही है साथ ही इस गौरव पल के बीच एक्ट्रेस अहसास चन्ना भी सुर्खियों में हैं. ऐसे में चलिए अहसास चन्ना के बारे में बताते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 11:11 PM (IST)
Tags :Ahsaas Channa Cannes 2026
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प्रेम कुमारJournalist
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